La puntata odierna de La Volta Buona è stata ampiamente dedicata al ricordo di Eleonora Giorgi; ieri si sono tenuti i funerali e l’ultimo saluto per l’attrice e, con diversi ospiti in studio, la commozione ha toccato il cuore di tutti. Presente anche Morena Zapparoli, ex moglie del compianto Gianfranco Funari; anche lui aveva avuto il coraggio di parlare in diretta tv della malattia, un gesto che ai tempi fece scalpore ma che come Eleonora Giorgi fu dimostrazione di grande coraggio.

Morena Zapparoli – ex moglie di Gianfranco Funari – oggi a La Volta Buona ha voluto ricordare il conduttore con toccanti e anche simpatici aneddoti partendo proprio dalle preoccupazioni per quando purtroppo non ci sarebbe più stato a causa della malattia. “La sua maggiore preoccupazione era per le persone che avrebbe lasciato, per me. Lui mi diceva: ‘Lo sai che per ragioni biologiche non siamo destinati ad invecchiare insieme’. Poi mi spronava a rifarmi una vita dopo, io mi arrabbiavo però poi ho capito cosa volesse dire”.

Morena Zapparoli ha anche toccato il tema della differenza anagrafica; aveva 33 anni quando l’ex moglie di Gianfranco Funari ha intrapreso la liaison con il compianto conduttore. “La differenza d’età fece discutere? Dai nostri sguardi secondo me alla fine il nostro amore è stato recepito da tutti; non mi sono mai pentita perchè non sentivo questa distanza anagrafica. Poi lui diceva: ‘La vecchietta è lei’”.

Sempre a La Volta Buona, Morena Zapparoli – ex moglie di Gianfranco Funari – ha sottolineato il grande affetto del pubblico per il compianto conduttore spiegando anche come, a dispetto di anni prima, anche la critica televisiva fosse dalla sua. “Lui si sentiva sempre gratificato dal pubblico, negli ultimi tempi anche la critica era dalla sua parte diversamente dagli esordi dove aveva sdoganato il linguaggio popolare”.