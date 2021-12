Morena Zapparoli, grave lutto per la moglie di Funari/ “Ciao mamma, non ero pronta”

“Ho bisogno di tutta la vostra energia positiva per la mia mamma che non sta bene… ma è una roccia e ce la farà anche stavolta”. Scriveva così Morena Zapparoli, vedova di Gianfranco Funari, in un post pubblicato su Instagram ieri. La sua amata mamma, però, non ce l’ha fatta. Oggi, 16 dicembre, la Zapparoli ha infatti annunciato la morte della sua mamma con una bellissima foto risalente a un po’ di anni fa che le vede insieme, accompagnata da un toccante messaggio d’addio.

Questo recita: “Ciao mamma, adesso voglio solo piangerti perché non ero pronta a salutarti ma ti prometto che quando avrò finito tutte le lacrime, ti ricorderò così, bella e forte come in questa foto, al tempo in cui eri tu ad essere in prima linea negli ospedali accanto alle persone che soffrono. Ti voglio bene, mamma. Riposa in pace”.

Grave lutto per Morena Zapparoli: il cordoglio degli amici del mondo dello spettacolo

Tanti sono i volti noti del mondo dello spettacolo che, su Instagram, hanno voluto manifestare la loro vicinanza a Morena Zapparoli per il suo grave lutto. Tra questi c’è Mara Venier, “Ti abbraccio forte Morena”, le ha scritto. Toccante poi il messaggio di cordoglio di Sandra Milo: “Morena, mi spiace infinitamente per la grave perdita che ti ha colpita. Ti sono vicina con tutto il cuore. Sono certa che tua madre ti resterà sempre accanto seppur in modo diverso. Chi ci ha amato non ci lascia mai veramente. Un caloroso abbraccio”, ha concluso la celebre attrice. Tanti però anche i follower della Zapparoli che le hanno manifestato affetto e vicinanza in questo momento davvero drammatico.

