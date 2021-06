Morena Zapparoli “Ho incontrato la seconda moglie di Funari”/ “La reunion c’è stata”

Ospite di Francesco Fredella su RTL 102.5 News durante la rubrica Trends&Celebrities, Morena Zapparoli si è detta molto felice del fatto che l’appello lanciato proprio in radio qualche settimana fa ha raggiunto il suo obiettivo. “Volevo in qualche modo una reunion per l’anniversario della nascita di Gianfranco, sia con la sua ex moglie che con sua figlia. La reunion c’è stata fisicamente tra me e la sua seconda moglie”, ha annunciato la compagna di Funari. Ha poi precisato che “anche sua figlia ci ha mandato una bella lettera, non potendo essere presente per motivi di salute, esprimendo la sua gioia per il fatto che volessimo celebrarlo in questa occasione. Si è detta allora disponibile ad ogni evenienza di questo genere.”

Morena Zapparoli, famiglia reale inglese e razzismo

Morena Zapparoli si dice felice della risposta positiva all’appello e di aver dunque incontrato donne che per Funari sono state importantissime. Si cambia poi argomento e si tratta di razzismo e famiglia reale inglese. In merito la Zapparoli ha un’idea ben precisa: “Il problema del razzismo all’interno della famiglia reale inglese non è una cosa nuova, non è nato dalle accuse fatte da Megan ed Henry nella famosa intervista a Oprah Winfrey ma già ai tempi di Lady Diana.” Incalza allora, concludendo: “Purtroppo questo chiacchiericcio alimentato dai tabloid inglesi secondo cui la famiglia reale inglese era preoccupata delle storie d’amore di Lady Diana non sono, secondo me, soltanto chiacchiere. C’era una preoccupazione verso le persone che Diana frequentava. Henry si è spinto anche oltre queste dichiarazioni.”

