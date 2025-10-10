Morena Zapparoli, ospite a La Volta Buona con il compagno Antonio, ha raccontato del suo amore per il compianto Gianfranco Funari.

Un amore speciale, impresso nel cuore anche a distanza di anni e nonostante la brutalità del tempo che scorre; Morena Zapparoli – ospite oggi a La Volta Buona con il compagno Antonio – ricorda il legame con il compianto Gianfranco Funari. Ai tempi della liaison, soprattutto agli albori, fece molto discutere la differenza d’età tra loro; ancora un tabù rispetto ai tempi odierni dove ormai è stato chiarito quanto un sentimento puro come l’amore non viva di barriere anagrafiche. “All’epoca non ci pensavo, quando l’ho conosciuto la differenza d’età era il quid in più”.

Morena Zapparoli, ex moglie Gianfranco Funari: “Mai pentita per la differenza d’età”/ “Temeva il mio dolore…”

La storia d’amore tra Morena Zapparoli e Gianfranco Funari non si è interrotta per scelte reciproche; solo il triste destino ha avuto l’ardire di porre fine alla loro storia d’amore. La morte del compianto conduttore ha scandito un solco importante; una variabile esistenziale che l’autrice non voleva mettere in conto. “Non è stato facile voltare pagina? E’ una cosa che quando Gianfranco era in vita non prendevo in considerazione. Anche lui mi diceva: ‘Prima o poi rimarrai sola, spero tu possa incontrare qualcuno’, io non lo volevo capire, gli dicevo di pensare a vivere e non dire queste cose”.

Antonio, attuale compagno di Morena Zapparoli: “L’etichetta di ‘vedova di Funari’ non è mai stata un problema…”

Con il tempo ogni cosa acquisisce un senso, anche se con un velo di nostalgia e tristezza; Morena Zapparoli ha raccontato a La Volta Buona di aver compreso le parole di Gianfranco Funari negli anni a seguire, proprio quando il suo cuore è tornato a sorridere grazie all’attuale compagno Antonio. “Quando ho incontrato Antonio 3 anni dopo la sua morte ho capito che aveva ragione; non siamo fatti per stare da soli”. La sua dolce metà, anche lui presente nel salotto di Caterina Balivo, ha invece confermato di non aver avuto difficoltà nel vivere la liaison considerando l’etichetta di ‘vedova di Funari’. “Non è mai stato un problema, anzi; quando l’ho conosciuta non sapevo chi fosse. Non vado d’accordo con la tv…”.