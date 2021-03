Morena Zapparoli in ricordo di Funari/ “Reunion e una torta a forma di sigaretta”

Ospite di Francesco Fredella a RTL 102.5 News, Morena Zapparoli ha ricordato suo marito Gianfranco Funari e ha poi lanciato un inaspettato appello alle donne che sono state per lui fondamentali. “Alla fine degli anni ’89, quando lui è balzato da Telemontecarlo alla Rai era molto più che rivoluzionario il suo atteggiamento, – ha inizialmente ricordato la Zapparoli – nel senso che è arrivato a compiere una vera e propria rivoluzione a partire dal linguaggio, perché lui ha fatto sì che i politici parlassero il linguaggio della gente. Poi anche le sue interviste indimenticabili in Tv, fino agli ultimi anni…”

La Zapparoli ha poi svelato com’è arrivata in Tv: “Lui mi ha messo in video perché diceva sempre ‘Lei a me me serve!’ Da quel giorno poi c’è stata questa collaborazione, dietro e davanti le telecamere”.

Morena Zapparoli lancia l’appello alle donne di Gianfranco Funari

In un giorno come l’8 marzo, Morena Zapparoli ha voluto ricordare il rapporto che Gianfranco Funari aveva con le donne: “Gianfranco appena ne aveva occasione faceva lavorare tantissime donne nella sua redazione. Le ha sempre amate, esaltate non solo nella loro femminilità ma in quello che sapevano fare. È stato un femminista, se così si può dire. Ha sempre creduto nel talento delle donne.” E proprio in virtù di questo, la Zapparoli ha lanciato un bellissimo appello: “Il 21 marzo sarà l’anniversario della nascita di Gianfranco Funari, – ha ricordato – mi piacerebbe radunare intorno ad una torta, magari a forma di una sigaretta, le donne che lo hanno amato e che sono state amate a loro volta. Quindi la sua seconda moglie Rossana (Seghezzi, ndr) e la figlia Carlotta. Mi piacerebbe fare questa reunion perché sono le donne della sua vita!” L’appello troverà un riscontro dalle donne chiamate in causa?

