Moreno al Grande Fratello Vip 6?/ L’ex Amici pronto a varcare la porta rossa

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda a settembre e i nomi dei probabili concorrenti continuano ad aumentare. Secondo quanto fa sapere il settimanale Oggi, nella prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, oltre ad ex tronisti e corteggiatrici di Uomini e Donne come Soleil Sorge e Sophie Codegoni, nella casa di Cinecittà, tra i concorrenti, potrebbero esserci anche ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Stando a quello che si legge su Oggi, infatti, tra i nuovi inquilini della casa più famosa d’Italia, il pubblico di canale 5 potrebbe provare il rapper Moreno che, dopo aver vinto Amici, ha anche provato l’esperienza di naufrago dell’Isola dei Famosi. Per il momento di tratta di un’indiscrezione non ancora confermata. Tuttavia, con Moreno, a varcare la porta rossa, potrebbe esserci anche un altro ex allievo di Amici ovvero Luca Vismara.

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6/ L'ex Uomini e Donne colpo di Signorini

Grande Fratello Vip 6: i probabili concorrenti

Non c’è ancora un annuncio ufficiale, ma a poche settimane dall’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip sono davvero tanti i rumors in merito ai concorrenti. I nomi più gettonati sono quelli di Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Giucas Casella, ma anche Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani. Nella casa, tuttavia, non entreranno influencer come ha spiegato Alfonso Signorini. Il countdown, dunque, per l’inizio della nuova edizione del reality show è ufficialmente iniziato. Secondo il settimanale Nuovo Tv, inoltre, il reality potrebbe durare molti mesi: “Si parla di una edizione che potrebbe durare anche otto o dieci mesi. Questa volta potrebbe durare fino a maggio 2022”, fa sapere il settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

LEGGI ANCHE:

Giucas Casella al Grande Fratello Vip 6/ "Nella Casa anche un atleta olimpico"Tommaso Eletti da Temptation Island al GF Vip 6/ Per riconquistare Valentina?

© RIPRODUZIONE RISERVATA