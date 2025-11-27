Il rapper Moreno Donadoni rivela le difficoltà nate dopo la vittoria ad Amici 12 e il desiderio di tornare a Sanremo

La partecipazione di Moreno Donadoni ad Amici 12 aprì il talent ad un mondo musicale fino a quel momento non protagonista nel programma: il rap. Moreno conquistò tutti con la sua abilità nel freestyle, mostrando di riuscire ad incastrare rime con grande facilità. E quell’edizione, alla fine, l’artista la vinse, dando il via al suo percorso musicale fuori dalla scuola di Canale 5.

Eppure, nonostante il successo ottenuto nel programma e i tantissimi fan, Moreno ha riscontrato grosse difficoltà una volta fuori, soprattutto nel mondo del rap. Lui stesso, in una recente intervista rilasciata nel podcast No Lies, ha parlato di ‘chiusura’ da parte di questo ambiente alla sua figura: “Il successo dopo la vittoria ad Amici? Il mondo, quello rap, non ne voleva proprio sapere di avere un’apertura nei miei confronti.” ha ammesso il rapper, spiegando come quell’esperienza, pur essendo stata un’esperienza formativa che gli ha dato l’opportunità di lavorare con maestri come Peppe Vessicchio e Vecchioni, gli ha causato dei problemi fuori.

Moreno Donadoni, le difficoltà dopo Amici 12 e il desiderio di tornare a Sanremo

“Tu hai un marchio quando esci da lì, – ha spiegato Moreno – sei il campione di quella cosa lì, il vincitore. Quando esci ti senti un attimo anche tu spaesato, perché guardi e dici ‘perché l’anno scorso io ero lì e adesso no?!’”. Il rapper ha però sottolineato l’importanza di non guardare il percorso degli altri ma il proprio, cercando di lavorare sempre al meglio e dare tutto sé stesso. Moreno ha poi parlato anche della partecipazione al Festival di Sanremo e del desiderio di rifare questa esperienza: “L’esperienza a Sanremo è la più incredibile che puoi fare… – ha dichiarato il cantante, ammettendo infine – Certo che ci tornerei. Mi farebbe piacere, dopo tutta questa tensione, tutta questa ansia, rifare un Festival un po’ più scanzonato e leggero.”

