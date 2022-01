Moreno Donadoni e Barbara Francesca Ovieni/ “Conviviamo dal primo giorno, amore vero”

Moreno Donadoni e Barbara Francesca Ovieni sono intervenuti oggi ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, per raccontarsi in qualità di coppia. Lui cantante, lei influencer e modella, i due stanno insieme da otto mesi ma non si tratta della loro prima “uscita pubblica” in quanto prima di questa intervista sono stati anche a Venezia 2021. “Viviamo insieme dal primo giorno, quindi 8 mesi sono tipo due anni”, ha commentato Barbara con tono ironico. “Con la situazione che c’è stata attualmente, magari il lavoro era più sporadico, siamo riusciti a perderci proprio pochi giorni”, ha confermato Moreno.

Il cantante ha parlato del suo nuovo lavoro con Lollo G, “rapper emergente al quale ho fornito un feat., ho fatto una collaborazione”. C’è poi un cortometraggio che ricorda Sandro Pertini: “Partiamo con il cortometraggio da poco presentato a Genova”. Moreno si è molto documentato su Pertini e su ciò che fece a livello storico in Italia, essendo stato tra i maggiori capi di Stato in Italia.

Moreno Donadoni e Barbara Francesca Ovieni in un reality insieme?

La presentazione del corto su Pertini che vede protagonista Moreno Donadoni è piaciuta così tanto al punto da aver avuto l’ok per andare in sala: “Siamo molto contenti di questo progetto perché è un super progetto, molto serio. Lui ha un super personaggio, canterà sempre. Io farò Malena, versione differente rispetto a quella della Bellucci, e avrò un ruolo da protagonista quindi sono super contenta”, ha commentato la fidanzata Barbara Francesca Ovieni.

Ad intervenire è poi stato anche il giovane rapper che ha aggiunto: “La cosa che mi è piaciuta è stata cimentarmi come attore in qualcosa di molto serio e non fare solo una piccola parte che non avesse un peso. Mi è piaciuto perché va a ricordare il mio inizio perché prima di diventare un rapper solista nasco in un gruppo. E’ bellissimo che mi hanno pensato per questo ruolo”. Quello tra Moreno e Barbara è un grande amore: “E’ verissimo”, ha commentato lei. Dopo aver preso parte all’Isola dei Famosi, Moreno tornerebbe in un reality? “E’ stata un’esperienza che mi ha aiutato anche con la fatica ed a conoscere meglio me stesso e a sopportare la fame e cimentarmi in cose che non ero in grado ma quella era una prova mentalmente e fisicamente davvero dura”, ha replicato. Ed un reality in coppia con Barbara? “Magari in coppia…”, ha chiosato.

