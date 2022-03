Moreno Donadoni/ “Isola dei Famosi con la mia compagna Barbara Francesca Ovieni? Mai”

Moreno Donadoni, ex concorrente e vincitore di “Amici”, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andato in onda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 marzo 2022. In prima battuta, il rapper ha ricordato l’esperienza de “L’Isola dei Famosi“, rivelando di esserne rimasto impressionato non troppo favorevolmente: “Mi basta sentire l’urlo nella pubblicità che mi viene l’ansia – ha ammesso candidamente –. Ho paura di dovermi arrampicare su un albero per prendere un cocco o di dover aiutare qualcuno che non sa nuotare”.

Qual è il momento che più è rimasto impresso a Moreno della sua avventura in Honduras? “Avevo accettato quel tipo di programma anche per misurarmi con le difficoltà, per stare di più con me stesso e per trovare ispirazioni per la mia musica. All’interno di quell’edizione, però, avevo fatto un periodo completamente da solo e questa è la cosa che più mi ha segnato”.

MORENO DONADONI: “NON POTREI MAI FARE L’ISOLA DEI FAMOSI CON LA MIA COMPAGNA BARBARA FRANCESCA OVIENI”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Moreno Donadoni ha risposto al quesito inerente alla persona con cui vorrebbe condividere una nuova partecipazione a “L’Isola dei Famosi”, visto e considerato che, a partire proprio da quest’anno, il reality show di Canale 5 ha aperto le sue porte alle coppie: “Indubbiamente si tratterebbe di una scelta difficile, perché occorrerebbe trovare una persona con la quale avere tantissimo piacere di condividere qualsiasi minuto, 24 ore su 24. Non è una scelta facile, so che per esempio con la mia compagna Barbara Francesca Ovieni non sarebbe mai fattibile, perché lei sarebbe un po’ in difficoltà su tutto, a partire dal cibo”.

Dopo un fugace richiamo alla sua vittoria ad “Amici”, format nel quale Moreno è stato il pioniere del rap e del freestyle, l’artista genovese ha rivelato a tutti cosa avrebbe fatto se non fosse diventato un cantante di successo: “Prima di Amici facevo il parrucchiere e giocavo a calcio a livelli importanti. Negli ultimi anni, inoltre, mi sono cimentato anche in qualche parte più attoriale. Ci sono già abbastanza cose sul piatto. Senza musica avrei comunque fatto un lavoro artistico, sennò, visto che mi piacciono molto i bambini, mi sarebbe piaciuto anche fare l’allenatore o l’insegnante, oppure un lavoro con gli animali”.



