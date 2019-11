Moreno e Jamie/ Uomini e Donne: “abbiamo passato una notte insieme e…”

Rivelazione piccante di Jamie, dama del trono over, nella nuova puntata di Uomini e Donne. Di fronte a Moreno, al centro dello studio per parlare con Diana, altra protagonista della trasmissione di Maria De Filippi, Jamie chiederà la parola a Maria De Filippi per confessare quanto accaduto tra lei e il cavaliere Moreno. Non senza imbarazzo, ma decisa a fare chiarezza sul rapporto che ha con Moreno e su chi sia il cavaliere, Jamie confessa: “io e Moreno abbiamo passato una notte insieme, a dormire“. “Anche voi a dormire?”, chiede Gianni Sperti. “La faccia della verità”, aggiunge Tina Cipollari credendo alle parole della dama che appare visibilmente contrariata e delusa dall’atteggiamento del cavaliere con cui sperava di aver dato il via ad una bella conoscenza.

MORENO E JAMIE: BOTTA E RISPOSTA DOPO LA NOTTE INSIEME

Le parole di Jamie daranno il via alla durissima reazione di Moreno che, oltre a smentire la dama, le risponderà con parole pesanti che non piaceranno a Gianni Sperti. A scagliarsi contro Moreno sarà anche Armando Incarnato che, di fronte alla giustificazione del cavaliere, difenderà Jamie. “Hai detto non mi è mai capitato con nessuna donna. Cosa vuoi far capire che è lei che ti ha tirato e ti ha portato in camera da letto?“, chiederà Armando. Tra accuse e controaccuse, il confronto tra Jamie e Moreno coinvolgerà anche gli altri protagonisti del trono over e scatenerà la reazione degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che si scaglieranno contro il cavaliere per il suo modo di rapportarsi alle donne.





