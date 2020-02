Moreno Merlo/ Diventerà il fidanzato di Floriana Secondi? I dubbi di Paola Caruso (Domenica Live)

Moreno Merlo di nuovo negli studi televisivi al fianco di Floriana Secondi e contro Paola Caruso. Il dj che in passato ha avuto una relazione con la showgirl, sembra essere in possesso di alcune prove scottanti sull’ex Bonas. Di che si tratta? I fan sperano di vederlo in studio e non in collegamento nella puntata di Domenica Live di oggi, 2 febbraio 2020, come è accaduto la scorsa settimana. Altri invece ironizzano sul suo passato rapporto con la Caruso: “Ma non potevi fingere anche tu di stare male come Ivan [Gonzalez, ndr] la sera in cui l’hai conosciuta? Ti risparmiavi sto trash”. D’accordo lo stesso Moreno, che scrive sui social “Ma quel giorno… una gamba mi dovevo rompere altrochè”. Altri invece chiedono a Merlo di interrompere questa inutile guerra con Paola, soprattutto perchè nel video famoso in cui la ragazza si trova con la madre, non è presente alcuno strattone. “In quel video si vede una piccola parte e comunque non è il massimo. E’ sua madre, anziana. Un minimo di delicatezza. Posso solo dire che il suo comportamento, verso una donna che l’ha cresciuta, non è il massimo. E te lo dice uno che ha visto… ma mi limito a parlare del video, mi sembra meglio”, risponde lui. Che cosa avrebbe visto Moreno? Di cosa potrebbe essere stato testimone, quale scena sarebbe accaduta a casa della madre della Caruso? Clicca qui per guardare il post di Moreno Merlo e leggere i commenti.

I DUBBI SULL’AMICIZIA TRA MORENO MERLO E FLORIANA SECONDI

Moreno Merlo diventerà presto il fidanzato di Floriana Secondi: ne è convinta la sua ex, Paola Caruso, con cui ha ingaggiato una battaglia in apparenza senza fine. A quanto pare però il dj avrebbe chiesto all’ex gieffina di non raccontare proprio tutto quello che sa sul conto dell’ex Bonas. Durante la scorsa puntata di Domenica Live, la Secondi infatti ha parlato di un certo Christian, con cui Paola avrebbe avuto una storia mentre stava ancora con il padre del figlio Michelino. “Moreno, so che non avrei dovuto dirlo”, dice rivolgendosi all’amico. Quasi come a sottolineare che i due avessero concordato di non toccare l’argomento nel corso della puntata. Intanto i dubbi si abbattono anche su Merlo: Floriana afferma di conoscerlo da dieci anni e di frequentare casa sua da diverso tempo. Paola invece è convinta che il loro primo incontro sia avvenuto solo un mese fa. Spulciando il profilo Instragram del dj, salta all’occhio che non adori più di tanto pubblicare foto con le sue amicizie. Nei post iniziali però è facile vederlo con tre o quattro amici in particolare, al Papeete oppure in qualche serata. Floriana invece non appare mai, così come del resto Moreno non compare fra gli amici dell’ex gieffina. Un po’ strano se si considera che la Secondi ha l’abitudine di pubblicare spesso sue foto con gli amici più stretti.

