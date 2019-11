Moreno Merlo ex fidanzato Paola Caruso/ Ancora in silenzio dopo le accuse dell’ex bonas

Moreno Merlo è riuscito a farsi notare a Temptation Island quest’anno, in qualità di Tentatore. Alle spalle una carriera come modello, anche per brand noti come DolceGabbana. Nella vita in realtà si è dedicato più che altro alla professione di deejay, per poi tentare il colpaccio nel mondo della televisione. Nato in provincia di Torino, a Moncalieri, Moreno si è sempre definito un po’ timido, una parte del suo carattere che ha cercato di sanare grazie al mondo della moda. Il nome di Moreno Merlo sarà al centro di un intervento dell’ex Paola Caruso nella puntata di Domenica Live di oggi, 24 novembre 2019, che promette di fare rivelazioni choc sul vero motivo della loro rottura. I due infatti si sono conosciuti la scorsa estate e la passione li ha travolti così tanto che Moreno e Paola sembravano ormai prossimi al fidanzamento.

MORENO MERLO, LA FINE DELLA STORIA CON PAOLA CARUSO

Le cose invece sono andate in modo diverso: secondo alcune voci di corridoio, smentite dall’ex Bonas, uno dei motivi della loro rottura sarebbe da ricondurre all’ex gieffina Veronica Graf. La showgirl e Merlo sono stati paparazzati infatti da Novella 2000 durante il loro arrivo alla stazione di Milano, prima che entrambi raggiungessero la casa della Graf per trascorrere la notte. Silenzio assoluto da parte di Moreno Merlo, che ha deciso improvvisamente di chiudere il proprio profilo Instagram. Il dj e modello, nonché ex di Paola Caruso, ha scelto così di impedire agli haters di accanirsi nei suoi confronti. Tutto “merito” dell’addio con la showgirl italiana, a distanza di poche settimane dall’ospitata di entrambi a Domenica Live, dove hanno mostrato insieme le foto del battesimo di Michelino, il figlio di Paola.

LE ACCUSE DELLA SUA EX FINDANZATA:

La crisi fra loro ha iniziato a circolare fra i giornali di gossip già la settimana scorsa, prima ancora che l’ex Bonas prendesse parola per confermare la rottura. “Quello che mi ha fatto non me l’ha mai fatto nessuno. Inqualificabile, sconvolta”, ha detto la Caruso a Domenica Live, grazie a un video diretto alla padrona di casa. Scopriremo presto qualcosa di più su questi episodi terribili che sarebbero accaduti fra i due ex, anche se lascia interdetti proprio la reazione di Paola, che a quanto pare avrebbe ricevuto da Moreno un trattamento ben peggiore di quello ottenuto durante la separazione con l’ex Francesco Caserta. Intanto il 29enne torinese ha deciso di non dire la sua versione dei fatti, anche se non è escluso che correrà ai ripari proprio in seguito alla bomba che Paola ha intenzione di sganciare nel salotto dursiano.



