MORENO MERLO, EX PAOLA CARUSO/ La vita sentimentale dopo la fine della loro storia

Moreno Merlo, deejay e manager d’azienda, è l’ex fidanzato di Paola Caruso. Dopo aver acquisito la notorietà frequentando i salotti di Barbara D’Urso, Moreno ha fatto perdere le sue tracce (televisivamente parlando) preferendo dedicarsi alle sue pubblicazioni pressoché giornaliere su Instagram, social dove conta oltre 60mila seguaci. Moreno è nato a Moncalieri, in provincia di Torino, il 24 novembre 1989. Attualmente vive a Milano e là, negli anni, si è occupato a vario titolo di moda, prima come modello e poi come sales manager di marchi come Dolce & Gabbana, Diesel e Tod’s. Scrive lui stesso sul suo profilo Linkedin: “Ho maturato la mia esperienza professionale in ambito commerciale sia come venditore al cliente finale, sia come responsabile di linea per il mercato Wholesale Italia. Nelle mie esperienze lavorative mi sono sempre occupato dell’incremento del portafoglio clienti e del riposizionamento del brand, incrementando sia i budget, che il percepito finale del marchio, cercando di conoscere in modo dettagliato, location, sviluppi commerciali e competitor di riferimento del partner prescelto, in modo da strutturare una collaborazione proficua per entrambe le aziende avendo argomenti da spendere sia in materia di prodotto, che di conoscenza del mercato di riferimento e degli eventuali sviluppi di vendite estere tramite il canale e-commerce”.

Paola Caruso/ "Dario Socci? Non è stato facile aprirmi ad un altro uomo. Cuore d'oro"

Moreno Merlo dopo Paola Caruso

Quanto alla vita privata, Moreno Merlo è più riservato (almeno ultimamente). Non si sa se dopo Paola Caruso abbia avuto qualche altra relazione importante, e – al momento – il deejay dovrebbe essere single. Sul suo profilo Instagram compaiono spesso foto di lui in compagnia di sua madre Carmen, da cui sembrerebbe aver ereditato la passione per lo sport. Moreno, infatti, ama andare in palestra, ma allo stesso tempo è anche una buona forchetta, come si deduce dalle foto dei piatti che realizza. Sul suo feed non mancano alcuni scatti in compagnia di Phoenix, un cagnolino fulvo che è il suo miglior amico a quattro zampe.

PAOLA CARUSO VS IMMA MELECA MADRE BIOLOGICA/ “Ho scoperto che voleva un agente, ora…”

Moreno Merlo e le accuse all’ex Paola Caruso

Come Paola Caruso, anche Moreno Merlo è diventato famoso a partire dalle sue partecipazioni a diversi programmi televisivi. Oltre all’esperienza dei reality, è stata molto annosa e per certi versi estenuante la vicenda delle accuse che lui e Paola si sono scambiati tra Domenica Live e Live – Non è la D’Urso e che li ha resi protagonisti tra il 2019 e il 2020 in televisione e sui giornali. Moreno, in particolare, ha accusato Paola di averlo aggredito fisicamente e di essere in possesso di un referto medico che deporrebbe a suo favore. Dopo la fine della relazione con la Caruso, Merlo ha iniziato a frequentare la modella Veronica Graf, ma in questo caso si è trattato solo di un flirt.

LEGGI ANCHE:

Chi è padre biologico Paola Caruso?/ Lei "Non posso dire nome altrimenti mi fa causa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA