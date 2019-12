MORENO MERLO, EX PAOLA CARUSO/ Prove contro di lei nella busta choc (Domenica Live)

Paola Caruso e Moreno Merlo finiscono di nuovo nell’occhio del ciclone. Nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live, infatti, la Caruso ha denunciato pubblicamente i presunti comportamenti gravi tenuti dall’ex fidanzato, che l’avrebbe sfruttata per raggiungere la notorietà e sfondare così nel mondo dello spettacolo. Non sono mancate, a suo dire, le richieste di denaro e le minacce di divulgare le registrazioni fatte da lui di nascosto, a seguito delle quali Paola avrebbe sporto querela. “Ha usato me e mio figlio per venire a fare televisione”, ha dichiarato la Caruso ai microfoni di Barbara d’Urso. Insomma, l’idillio apparente dei primi mesi ha lasciato spazio a un epilogo che di “favola” non ha proprio nulla.

Paola Caruso parla di Moreno Merlo

“Stai attenta a dire in giro questo di me, perché ho delle tue registrazioni private”, avrebbe affermato Moreno Merlo a margine del loro allontanamento. Paola Caruso sperava che l’ex fidanzato potesse essere una figura di riferimento, per Michelino, il figlio mai riconosciuto dal padre biologico. Ma il tentativo di costruire un’armonia è andato malissimo: “Lui si è avvicinato a me, usando mio figlio, per fare televisione. Ci sono mille vallette, influencer e via dicendo, un’altra non se lo cag… a lui. Io ero fragile”, ha dichiarato ancora la Caruso. Insomma, ancora una volta, Paola si è sentita sedotta e abbandonata. Oggi Moreno sarà ospite a Domenica Live per raccontare la sua versione dei fatti e portare delle prove contro di lei. Nelle Instagram Stories, Merlo l’ha descritta come “bugiarda” e ha rispedito al mittente tutte le accuse.

Moreno Merlo contro Paola Caruso: “Cosa pensi di rappresentare?”

Moreno Merlo non ci sta a passare per il cattivo della situazione. L’uomo, difatti, sostiene che Paola Caruso si sia inventata tutto. E su Instagram si rivolge direttamente a lei: “Interpretazione veramente da Oscar. Ti do due suggerimenti: tutto quello che dici deve essere comprovato, devi portare delle prove, altrimenti siamo alla fantasia, alla ca**ata. Secondo suggerimento è di chiedere scusa a me e al pubblico che ti segue e che ha sprecato un quarto d’ora per sentire angherie, castronerie, porcherie, in modo tale che io possa tenere la bocca chiusa su quel famoso martedì”. Poi parla del suo stato d’animo: “Io sono sereno e tranquillo, perché sono una persona limpida e non ho nulla da nascondere. Una volta che si spengono i riflettori della tv, la sala trucco e parrucco chiude, esiste una vita reale, quella che tu evidentemente non sei più abituata a vivere. Hai una percezione di te stessa come Veronica Ciccone alias Madonna, Lady Gaga, Melania Trump. Non so cosa pensi tu di rappresentare. Ti sei auto-creata un piedistallo che presto si sgretolerà, quindi accetta il consiglio e chiedi scusa”.



