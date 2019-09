Moreno Merlo, fidanzato Paola Caruso/ Ex Temptation Island: “Sei ufficialmente mia!”

Vita privata movimentata per Paola Caruso, che però ha ritrovato la serenità dopo la nascita del figlio Michele e aver incontrato il fidanzato Moreno Merlo. L’ultimo periodo è stato particolarmente difficile per l’ex Bonas di Avanti un altro. L’anno scorso è stata lasciata da Francesco Caserta, quando era ancora incinta del loro bambino. Ora c’è Moreno Merlo, ex tentatore di Temptation Island. Lui è pazzo di lei e vuole prendersi cura anche del piccolo Michelino. «È vero, mi sono fidanzata! Ci siamo baciati al terzo appuntamento», ha dichiarato Paola Caruso in diretta tv. Nei giorni scorsi ha infatti ufficializzato la relazione con Moreno Merlo a Pomeriggio 5. «Dopo quello che mi è successo ero un po’ bloccata, ma è stato bravo a conquistarmi», ha proseguito Paola Caruso. «Ufficialmente Mia», ha invece scritto Moreno Merlo su Instagram dopo la puntata. E la fidanzata ha replicato con l’emoticon del cuore tra i commenti. La loro relazione prosegue dunque a gonfie vele. Ormai Francesco Caserta è un lontano ricordo.

MORENO MERLO, CHI È IL FIDANZATO DI PAOLA CARUSO

Moreno Merlo è già pazzo di Michelino, il figlio di Paola Caruso. Nelle Instagram Stories infatti condivide alcuni momenti della giornata che trascorre col bambino. «Risvegli difficili after saturday night», ha scritto riprendendo il figlio della compagna. Il loro amore comunque sembra voluto dal destino. Paola Caruso la sera della prima del Re Leone ha avuto buca da un amico, quindi gli ha chiesto scherzando di trovarle un accompagnatore figo con cui andare. E sotto casa sua si è presentato proprio Moreno Merlo, che ha saputo abbattere quel muro che Paola Caruso aveva innalzato dopo la burrascosa relazione con Francesco Caserta. Ora i due fanno coppia fissa e dimostrano di stare bene insieme. Da una conoscenza casuale è nato dunque un amore che entrambi sperano si riveli davvero grande e importante. Archiviata comunque l’esperienza da tentatore di Temptation Island, Moreno Merlo ha proseguito l’attività di modello e dj, come si evince anche dalle foto che pubblica sui social.





© RIPRODUZIONE RISERVATA