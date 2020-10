Moreno Merlo: “Mai chiesto soldi alla famiglia Caserta”/ “Paola Caruso? Bugie su…”

Moreno Merlo ha deciso di replicare alle ultime accuse della sua ex fidanzata Paola Caruso. Lo fa nel salotto di Pomeriggio 5 dove in primis spiega il perché dei suoi commenti/critiche dopo l’uscita del suo calendario sexy. “Per il calendario mi sono state mandate più volte le immagini da persone che mi seguono e io ho fatto uno sfottò abbastanza fine, mi verrebbe da dire, col mio profilo.” ammette Merlo. Poi aggiunge: “Parlo di una mia ex, parlo di un personaggio pubblico quindi credo di poterlo fare. Lei può fare quello che vuole, nel momento in cui ci sono delle persone che chiedono e visto che è stata sbugiardata più volte in questo salotto, quindi penso di poterne parlare.”

Moreno Merlo replica a Paola Caruso: “Mai contattata la famiglia Caserta”

Moreno Merlo tocca poi un altro argomento delicato. Paola Caruso l’ha infatti accusato di aver detto che suo figlio Michele non è di Francesco Caserta, parlando anche di soldi che l’ex avrebbe chiesto alla famiglia. Merlo però replica: “Lei dice che io chiamo la famiglia Caserta per dire che il figlio non è suo ma io non l’ho mai fatto e anzi io auguro a questo bambino tutta la tranquillità del mondo, d’altra parte son fatti loro.” E sull’allusione al denaro chiesto, conclude: “Che io chieda dei soldi per sapere poi cosa che ormai sappiamo tutto di Paola Caruso, che è tutto in piazza… Forse hai dei segreti da nascondere? Di certo io non ho mai sentito la famiglia Caserta e loro hanno scritto una lettera in cui affermano che io non ho mai chiesto loro dei soldi!”



