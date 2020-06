Moreno Merlo, nuova fidanzata dopo Paola Caruso?/ Lui nega, ma c’è qualcosa sotto!

Pubblicità

Si parla di gossip con Francesco Fredella nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia nel digital space di RTL 102.5. Dopo una chiacchierata con il ballerino Gabriele Esposito e i rumor lanciati da Alan Fiordelmondo, in collegamento telefonico arriva Moreno Merlo. Nei mesi scorsi si è a lungo parlato di lui per la relazione avuta con Paola Caruso. L’ex Bonas di Avanti un altro e il deejay hanno infatti avuto una storia che, inizialmente, sembrava idilliaca. Le cose, però, hanno preso una piega inaspettata che ha portato alla rottura tra i due. Una fine caratterizzata però da pesanti critiche e accuse reciproche, finite nei salotti di Barbara D’Urso. Ad oggi se per la Caruso si parla labili passi di riavvicinamento al padre di suo figlio, Francesco Caserta, per Moreno si pensa ad un nuovo amore.

Moreno Merlo si è fidanzato? Il gossip dopo Paola Caruso

È proprio Francesco Fredella a stuzzicare il gossip durante il collegamento radio con Moreno Merlo. Si parla inizialmente della ripresa dopo lo stop forzato a tutte le sue attività causato dal Covid-19. “Sto riprendendo piano piano le attività… – ha ammesso Merlo in radio, per poi anticipare – ci aspettano buone nuove. Sto preparando una compilation estiva”. Fredella però cambia argomento e si sposta sul gossip. Ed ecco la domanda: “Ora sei fidanzato?” Merlo però replica “No”, ma è un ‘no’ ponderato, tentennante. L’inflessione data da Moreno fa infatti intuire che la sua non sia una risposta convinta e che, quindi, in realtà ad oggi qualcuno nel suo cuore possa effettivamente esserci.



