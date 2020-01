MORENO MERLO/ “Tutti gli ex di Paola dicono le stesse cose” (Domenica Live)

Moreno Merlo continua a sostenere che Paola Caruso abbia detto solo menzogne sul suo conto. I due ex non stanno insieme da qualche tempo, ma la lite non è ancora terminata. Soprattutto perchè l’ex Tentatore sembra aver trovato in Floriana Secondi un’amica speciale, spingendo l’ex Bonas a puntare ancora di più il dito contro entrambi. Sono trascorsi solo sette giorni dall’ultima volta in cui Merlo e la Caruso si sono affrontati a Domennica Live, dove oggi, 27 gennaio 2020, saranno di nuovo ospiti. In quell’occasione, lo scontro è stato fin troppo infuocato, ma ha lasciato il pubblico da casa con notevoli dubbi su chi dei due stia dicendo la verità. “Non ha mai smesso di attaccarmi e anche questo mi ha profondamente segnato. Lui può solo parlare di me, non può fare niente altro e mi attacca sui social”, ha detto la Caruso, mentre Merlo ha rivelato che la sua versione dei fatti è del tutto opposta a quella della sua ex. Secondo lui Paola sarebbe solo una manipolatrice, che sfrutta eventi e persone a proprio vantaggio. “Hai contattato perfino la mia ex cognata per metterla contro me e mio figlio! Ti devi solo vergognare”, ha aggiunto Paola dopo un bel “mi fai schifo”. A quanto pare Merlo avrebbe parlato con la sorella di Francesco Caserta, il padre di Michelino, il figlio della showgirl, per tentare di sollevare un nuovo polverone. “Tutti i tuoi ex dicono le stesse cose… un motivo ci sarà”, ha detto invece il dj, “Ti nascondi dietro un ‘Ho sbagliato a parlare’ dicendo Morena, sciacalla, Ivan [Gonzalez, ndr] presunto gay. Povera, sbagli sempre a parlare. Magari un libro ti potrebbe aiutare, che dici?”. Clicca qui per guardare il video di Moreno Merlo e Paola Caruso.

MORENO MERLO, UNA FOTO CHE CREA QUALCHE DUBBIO NEI FAN DELL’EX BONAS

Moreno Merlo e Paola Caruso non potevano che diventare i nuovi protagonisti dell’ultimo remix di Highlander Dj, ovvero il compositore Giuseppe Musso. Finiti entrambi nei Nuovi Mostri grazie al brano, sembra che l’ex compagno della showgirl abbia gradito la creatività del collega e sia pronto a sfruttarla a sua volta. “Almeno nelle prossime serate so cosa mettere in console”, dice nelle Stories di Instagram, condividendo a più non posso alcuni momenti della clip di Striscia la Notizia, che l’ha scelta per la sua rubrica I nuovi mostri. Nessuna rivelazione invece a mezzo social sulla Caruso oppure sulla presunta relazione con Floriana Secondi, l’attuale nemica giurata della sua ex compagna. Nei post lo vediamo invece insieme alla mamma, in occasione del suo compleanno, oppure immerso nella jacuzi di una Spa di Bardolino, sul Lago di Garda. Momenti rilassanti e qualche scatto professionale per Moreno, ma anche l’occasione giusta per gli haters per commentare e lanciare qualche invettiva. “Grazie alle ospitate che ora fai, grazie a Paola Caruso ora puoi permetterti il lusso, ma agli occhi dei telespettatori di Canale 5 rimani un succhiasangue. Paola fa beneficenza”, scrive un utente. “Tutti chi? Fai un giro dalla tua amata”, risponde subito il dj, “ad ogni modo guarda e senti meglio. Ho detto ‘potrei’ e nel caso per tutelare ciò che ho subito quindi detto e dimostrare ciò che ho sempre sentenziato e sempre sostenuto. Io parlo con fatti e cose dimostrarbili, non parlo a vanvera, se poi tu pensi ciò… amen”. Qualcun altro però gli fa notare persino che anche l’ex Bonas in passato ha sponsorizzato lo stesso hotel. Clicca qui per guardare la foto di Moreno Merlo e leggere i commenti.

