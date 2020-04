Moreno Morello aggredito con una scimitarra/ Truffa mascherine a Striscia la Notizia

Pubblicità

Continua l’inchiesta di Striscia la notizia sulla truffa delle mascherine. Moreno Morello è l’inviato che si è occupato della vicenda accaduto in un ospedale ligure, Santa Corona di Pietra Ligure, ed è riuscito a rintracciare chi c’era dietro l’inganno. Tuttavia, una volta scoperto, l’uomo non ha avuto una bella reazione e ha anzi aggredito Morello. Ma facciamo un passo indietro, perché tutto nasce alcune settimane fa quando un’infermiera, messasi alla ricerca di una fornitura di mascherine rapida e in norma è stata adescata da un sedicente rivenditore. La donna è purtroppo caduta nella truffa, arrivando a sborsare diversi bonifici, per un totale di circa 1000 euro. A giorni di distanza dal pagamento le mascherine non sono però arrivate, portando dunque l’infermiera a comprendere l’inganno e a lanciare l’allarme.

Pubblicità

Moreno Morello aggredito con una scimitarra: problemi per l’inviato di Striscia La Notizia

Moreno Morello si era occupato della delicata vicenda nella puntata di Striscia La Notizia dello scorso 15 aprile. Nell’appuntamento di oggi, 28 aprile, l’inviato, grazie alle numerose segnalazioni ricevute, riesce a risalire all’indirizzo del truffatore e, dunque, ad incontrarlo. Le cose però si mettono male: l’uomo, trovandosi di fronte alla troupe di Striscia e a Moreno Morello, sguaina una scimitarra e scatena il panico, minacciando tutti. Sarà il tempestivo intervento delle forze dell’ordine a mettere fine alle minacce e risolvere al meglio la situazione. I carabinieri hanno infatti individuato la banda di malviventi composta da cinque persone tra i 30 e i 45 anni residenti nel Lazio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA