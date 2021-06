Moreno Pesce, incidente in moto e la rinascita/ L’atleta paralimpico oltre la sua disabilità

Moreno Pesce, la reazione all’incidente in moto che gli ha cambiato la vita

Moreno Pesce, atleta paralimpico specializzato in sport di montagna, è nato a Noale il 13 dicembre 1975. Da sempre appassionato di montagna: “Fin da bambino guidavo io i miei genitori lungo i sentieri, loro sempre dietro ben staccati”, racconta sul suo sito. Sempre in movimento, Moreno viene fermato da un incidente motociclistico nel 1997, in cui perde la gamba sinistra. Ma l’amputazione dell’arto non lo ferma, anzi: “Sono rinato quando ho capito che la sola differenza è che ora sono solo un po’ più lento quando corro o cammino”. Dopo poco Moreno torna tra le sue amate montagne, dove porta a termine una serie di scalate: dal Monte Bianco al Monte Rosa, passando per la Marmolada e l’Etna, quattro volte la Streif e Kitzbuhel, il ghiacciaio Presena e la Grande di Lavaredo.

Moreno Pesce e “La rinascita dopo la mia disabilità”

A fine maggio Moreno Pesce è stato protagonista del tour “La rinascita dopo la mia disabilità” un percorso in tre tappe da Punta Martin – Aquasanta in Provincia di Genova, passando poi in Abruzzo sul Gran Sasso a Campo Imperatore fino ad arrivare sul gruppo del Monte Rosa ad Alagna. “Sono posti speciali per me, mi danno stimoli e pensieri positivi e mi aiutano a nuove sfide. La prima tappa è stata dura, difficile, c’era vento e c’era pioggia, ma sono situazioni che mi rendono ancora più forte”, ha spiegato Moreno al Corriere dello Sport. Con questo evento, Pesce ha voluto farsi portavoce di un messaggio di inclusione: “Ricominciare a vivere e rimettersi in gioco è il messaggio che desidero trasmettere a chi pensa di mollare e subire gli eventi. Non si è disabili perché manca o è ridotta una funzione corporea, ma perché non si usano tutti i talenti di cui si dispone per raggiungere i nostri sogni”.

