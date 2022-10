Moreno Porcu, chi è/ Il ballerino in coppia con Alex Di Giorgio a Ballando 2022

Moreno Porcu, chi è il ballerino sardo

Il ballerino Moreno Porcu sarà ospite di Serena Bortone nella puntata odierna, lunedì 24 ottobre, di Oggi è un altro giorno. Nella nuova edizione di Ballando con le stelle 2022 il ballerino sardo fa coppia con il nuotatore Alex Di Giorgio: è la prima volta nella storia del programma che un concorrente gay fa coppia con un altro uomo dichiaratamente omosessuale. “Avrò un partner gay, un ragazzo che ha avuto esperienze molto simili alle mie: è la prima volta in Italia. Mi sono detto: se faccio questa cosa, voglio avere la possibilità di lanciare un messaggio. Vorrei non facesse notizia vedere due ragazzi gay che ballano in tv”, ha detto Di Giorgio a Repubblica all’inizio della sua esperienza in tv.

Alex Di Giorgio, coming out

Moreno Porcu e Alex Di Giorgio a Ballando con le stelle 2022

Moreno Porcu, classe 1988, ha cominciato la sua carriera di ballerino nel 2003, all’età di 15 anni infatti ha iniziato a disputare le sue prime competizioni. Negli anni si è aggiudicato due primati nazionali nel ballo latino-americano e in seguito è entrato a far parte del corpo di ballo del Brendan Cole Live e di Burn the Floor. Per il ballerino sardo è la prima partecipazione al celebre programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. In merito al suo arrivo all’interno di Ballando con le stelle, ha scritto sui social: “Finalmente posso postare pubblicamente questa notizia! Quest’anno Farò parte di “Ballando con le stelle” come professionista e potrò insegnare a ballare ad uno dei VIPs che parteciperanno a questa EPICA edizione del programma! … io non sto nella pelle! Metterò anima e corpo in un progetto speciale che mi vedrà danzare con il cuore ogni singolo passo”.

