Moreno Porcu è tra i protagonisti di “Sognando Ballando con le Stelle“, lo speciale condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. La conduttrice, in occasione dei 20 anni del dance show più longevo ed amato del piccolo schermo, ha deciso di festeggiare con una grande festa coinvolgendo alcuni maestri storici del programma, ma anche nuove leve che si contenderanno il titolo di miglior ballerino. Moreno Porcu ha una lunga storia a Ballando e si è contraddistinto nelle ultime edizioni con il suo talento e le sue qualità di maestro.

Il ballerino ha partecipato nel 2022 in coppia con Alex Di Giorgio, il nuotatore e specialista dello stile libero, ma è anche molto attivo sui social dove non è passato affatto inosservato un suo balletto con la mitica Elettra Lamborghini.

La popolarità di Moreno Porcu è sicuramente scoppiata dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle anche se la danza è sempre stata la sua più grande passione. “Penso che la danza sia un codice espressivo universale” ha dichiarato il ballerino dalle pagine di Cagliari Pad rivelando di essersi avvicinato al mondo del ballo quasi per caso grazie alla zia Sandra che una sera l’ha portato ad una scuola di ballo. Quella sera ha cambiato la sua vita, visto che la maestra di ballo notò sin da subito il talento del giovane Moreno invitando a studiare e a frequentare gratis il suo corso. “Accettai per le sensazioni positive che provai in quell’ambiente così accogliente” – ha raccontato il ballerino.

Sull’esperienza a Ballando, il ballerino ha confessato: “sono arrivato a Roma per una audizione e poi mi sono ritrovato a fare coppia con un ragazzo sentendo la responsabilità di proporre qualcosa che non cadesse nei cliché”. Per quanto concerne invece la vita privata, tutto resto avvolto nel mistero. Non è chiaro se il ballerino sia fidanzato oppure no: di sicuro sui social, Moreno tiene un profilo basso e si concentra prevalentemente sulla sua passione, o meglio il suo “vero amore”: la danza, che ormai da anni fa parte della sua quotidianità.