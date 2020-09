Moreno, sosia di Stefano De Martino a Uomini e Donne/ “Voglio passare al trono over”

Moreno, il corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne, definito da tutti come il sosia di Stefano De Martino, è stato protagonista della parte finale della puntata del dating show di canale 5 del 22 settembre. Moreno svela di avere 33 anni anche se tutti gli dicono che ne dimostra molto meno aggiungendo di voler cambiare la propria posizione. Giunto in trasmissione per l’appuntamento al buio con Sophie Codegoni e Jessica Antonini, inizialmente ha scelto di corteggiare Jessica che, però, appare molto concentrata su Davide Lorusso concedendo davvero poco spazio agli altri corteggiatori. Dopo essersi guardato intorno, Moreno ha posato gli occhi su una dama del trono over chiedendo così a Maria De Filippi di poter avere la possibilità di poter diventare un cavaliere del trono over.

MORENO, DA CORTEGGIATORE DI SOPHIE A CAVALIERE DI UOMINI E DONNE

Moreno, il sosia di Stefano De Martino a Uomini e Donne, diventa un cavaliere del trono over. “Vorrei cambiare la mia posizione da corteggiatore di Jessica a cavaliere del trono over”, afferma in puntata. “Ma quanti anni hai?“, chiede Maria De Filippi. “33” è la risposta di Moreno che spiazza letteralmente la conduttrice che poi riconoscenza una somiglianza con Stefano De Martino soprattutto negli occhi e nel sorriso. Moreno confessa così di essere interessato a Veronica, la dama che sta uscendo con Nicola Vivarelli e che, essendo “innamorata” di Stefano De Martino accetta di conoscerlo facendo anche un ballo con lui.



