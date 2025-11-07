Dopo le notizie sul presunto risarcimento rifiutato dall'ex fidanzata di Morgan, Angelica Schiatti, l'avvocato di lui fa chiarezza.

Nelle scorse ore si è diffusa la voce secondo cui l’ex fidanzata di Morgan, Angelica Schiatti, avrebbe rifiutato il risarcimento da 100mila euro offerto dal cantante, a processo per stalking nei suoi confronti. L’avvocato del cantante, Rossella Gallo, tuttavia, dopo l’udienza ha fatto chiarezza sulla situazione e smentendo la notizia sul rifiutato del risarcimento da 100mila euro. L’avvocato ha chiarito che “non risponde al vero che Schiatti abbia ufficialmente respinto, rifiutato, stracciato o rispedito al mittente l’assegno di 100mila euro a titolo di risarcimento proposto da Marco Castoldi”.

L’avvocato di Marco Castoldi, vero nome di Morgan, ha aggiunto che la cantante “ha personalmente ritirato in aula l’assegno consegnatole dal Tribunale”.

L’avvocato di Morgan sull’assegno offerto ad Angelica Schiatti

Stando a quello che ha spiegato l’avvocato Rossella Gallo al termine dell’udienza del processo in cui Morgan è imputato per stalking nei confronti dell’ex fidanzata Angelica Schiatti, ha spiegato che la cantante ha accettato l’assegno come acconto.

“Su domanda del giudice – ha proseguito Gallo – se intendesse rimettere la querela, a fronte di tale offerta da quest’ultimo ritenuta ‘congrua’ a titolo di risarcimento integrale di tutti i possibili pregiudizi conseguenti ai fatti oggetto di addebito, ha dichiarato di voler trattenere l’assegno quale ‘acconto’ su un asserito (allo stato non dimostrato) maggior danno”, le ulteriori parole dell’avvocato di Morgan che ha deciso di fare chiarezza dopo la diffusione delle varie notizie diffuse sul web. Nessuna dichiarazione, invece, al termine dell’udienza, da parte del cantante accusato di stalking dall’ex fidanzata.

