Morgan torna in tribunale a processo per stalking con l'ex fidanzata Angelica Schiatti: "Servono 150 mila euro"

Morgan torna in tribunale per il processo per stalking con l‘ex fidanzata Angelica Schiatti. Il cantante già in passato ha affrontato la spinosa questione nata nel 2020 dopo essere stato denunciato per persecuzione, per tentare di chiudere la questione Marco Castoldi ha messo sul piatto cento mila euro, offerta che è però stata rifiutata dalla donna, che già in passato aveva declinato altri inviti di questo genere, uno da 15mila euro. Un accordo che potrebbe essere trovato sulla base di 150mila euro, che ad oggi non sono mai stati offerti.

Morgan avrebbe continuato a perseguitare la donna, inviando messaggi minatori in cui minacciava la pubblicazione di alcuni filmati bollenti che la Schiatti gli aveva inviato in precedenza sul telefono. Lo stesso cellulare è stato un altro tema della discordia, visto che Morgan avrebbe mandato messaggi pesanti e gravi all’ex fidanzata sui social.

Morgan e le accuse all’ex fidanzata Angelica Schiatti

La controversa questione che vede protagonisti Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, e la sua ex fiamma Angelica Schiatti, affonda radici almeno quinquennali. E questo non ha fatto altro che inasprire i rapporti con il passare degli anni, il cantante ha anche attaccato la donna, oggi legata al collega Calcutta, di averlo tradito in passato e in ripetute occasioni.

Dove sta davvero la verità nella questione? Non è dato sapersi con certezza, anche se l’unica via d’uscita al momento parrebbe essere quella di un accordo intorno ai 150mila euro richiesti dalla Schiatti. Cifra, che ad ora, non è mai stata messa sul piatto da Morgan nei confronti dell’ex fidanzata.

