Morgan: risarcimento rifiutato e botta e risposta con Angelica. La pace è un miraggio e lei rifiuta i soldi del cantante.

Morgan dovrà continuare il processo per stalking dato che l’ex fidanzata Angelica Schiatti non ha accettato di venire risarcita con 15mila euro. Il tentativo di mediazione è fallito miseramente e Marco Castoldi dovrà dunque ripresentarsi a settembre dopo le accuse di diffamazione aggravata nei confronti della donna. La sua legale Rossella Gallo ha però voluto sollevare una questione di legittimità costituzionale dato che la Schiatti avrebbe preteso invece una cifra di ben 150mila euro.

Morgan: “Angelica Schiatti? Le ho inviato delle poesie”/ “Sono innocente, credo nella giustizia”

Insomma, un ammontare di denaro ben diverso rispetto a quanto Morgan è disposto a dare. Ad ogni modo, a settembre continuerà il processo e sarà il giudice a stabilire cosa succederà in termini di risarcimento (se mai ci sarà). La battaglia continua intanto sui social, con Morgan che non si esime ancora una volta dal far sentire pubblicamente la sua versione dei fatti. Secondo lui, non solo Angelica Schiatti non avrebbe subito stalking da parte sua, ma la parte lesa sarebbe lui in quanto al danno di immagine. Andiamo a scoprire cos’ha detto il cantante dopo il rifiuto dei 15mila euro.

Morgan, ex compagno Asia Argento e padre Anna Lou/ L'attrice: "preda del suo ego"

Angelica Schiatti smentisce la versione di Morgan: “Solo una strategia”

“La somma di 15mila euro“, spiega Morgan, “che per me e la mia famiglia rappresenta un grande sacrificio, è stata versata non come ammissione di colpa, ma come gesto di disponibilità e senso civico”. Marco Castoldi ha continuato augurandosi che qualora Angelica Schiatti accettasse del denaro, si augura che questo venga devoluto a qualche associazione che si occupa di violenza “vera, fisica o psicologica”. “Attendo l’udienza di settembre con serenità, sapendo di aver agito secondo coscienza”. Morgan ha scritto queste parole in un post su Instagram, sollevando un gran polverone mediatico.

Morgan, chi è il padre Anna Lou Castoldi:"Avuto seri problemi di tossicodipendenza"/ "Fatta cura al cervello"

In particolare, Angelica Schiatti è intervenuta sulla vicenda dicendo la sua e ha smentito categoricamente che il rinvio del processo sia stato fatto per il rifiuto del denaro: “Oggi i magistrati hanno solo rinviato a settembre, per fare fronte ad una delle tante richieste degli avvocati dell’imputato“. L’attrice ha quindi svelato che Morgan starebbe mettendo in atto una strategia per “sfinire i magistrati” e portare più avanti possibile il momento del risarcimento.