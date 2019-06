Morgan a rischio sfratto/ “Ho pochi giorni per trovare 200mila euro”

Morgan a rischio sfratto, pochi giorni per raccogliere 200 mila euro: l’appello del cantante per evitare il pignoramento della sua casa di via Adamello 8 a Monza. Inizialmente previsto per il 14 giugno 2019, lo sfratto è stato posticipato di una settimana a causa di un malore accusato dal cantante: l’ufficiale giudiziario ha accettato di spostare di sette giorni il pignoramento, ora previsto per venerdì 21 giugno 2019, ma la situazione resta delicata per l’ex leader dei Bluvertigo. Intervistato da Libero, Morgan ha lanciato un nuovo appello per evitare il peggio: «In questi sette giorni cercherò di raccogliere, con l’aiuto di tanti miei amici che mi sono accanto, la somma sufficiente a ricomprarmi la mia casa. In queste quattro mura c’è la mia vita e c’è il mio lavoro: questa casa è come un museo, non può essere smantellata».

MORGAN A RISCHIO SFRATTO: “POCHI GIORNI PER TROVARE 200 MILA EURO”

Un momento difficile per l’autore de L’altrove, che può contare sul sostegno di tanti amici e fan che si sono radunati al suo fianco per affrontare questo periodo. Lo sfratto è stato spostato anche grazie alla mediazione del suo avvocato e del giornalista-amico Giovanni Terzi, che hanno trattato con l’ufficiale giudiziario per evitare lo sfratto immediato. Pignoramento legato alla decisione del Tribunale di Monza del 2017 e alle ingiunzioni per il mancato pagamento degli alimenti alle due figlie avute da Asia Argento, ecco le parole di Morgan ai microfoni di Libero: «Ho sette giorni per trovare 200mila euro. Non avevo più modo di pagare gli alimenti alle mie figlie, si è innescata una macchina infernale che mi ha portato a perdere la mia abitazione che io avevo acquistato per 760 mila euro ed è stata svenduta per 250 mila». Un appello per cercare sostegno in una faccenda fragile: l’artista riuscirà a superare gli ostacoli e rimanere nella sua casa di Monza? Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni…

