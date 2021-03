Morgan, accuse di stalking da una ex/ “Insulti e minacce, voleva diffondere un video”

La Procura di Monza ha chiesto nei confronti di Morgan, al secolo Marco Castoldi, il rinvio a giudizio con accuse di stalking e diffamazione. Stando a quanto riportato in precedenza, l’artista avrebbe avuto un comportamento molesto nei confronti di una donna, Angelica, sua collega, voce in una rock band milanese e oggi solista, tentando continuamente di contattarla. I due si conoscevano e, stando a quanto riportato dai legali, avrebbero avuto una relazione di tipo sentimentale.

Il periodo a cui si fa riferimento è lo scorso anno, tra aprile e dicembre. Morgan, in particolare, non avrebbe accettato la decisione della sua ex di chiudere ogni rapporto e avrebbe invece continuato a contattarla ripetutamente, arrivando anche ad insultare lei e la madre e minacciando di divulgare un suo video privato in un gruppo Whatsapp.

Morgan accusato di diffamazione e stalking: la replica dei legali

Non è tutto: Morgan, stando a quanto riporta Il Corriere, avrebbe finto di essere un noto rapper e di avere una richiesta di collaborazione artistica, solo per entrare in contatto con lei. Se la donna e i suoi legali preferiscono rimanere in silenzio, i legali di Morgan, gli avvocati Rossella Gallo e Leonardo Cammarata, stando a quanto riporta la fonte, hanno cercato di minimizzare la questione, dichiarando che “Si tratta di due persone legate da un rapporto di conoscenza decennale, e da un forte legame affettivo, durante il quale si frequentavano alla luce del sole. Il nostro assistito ha solo scritto dei messaggi, spesso indiretti. Nei suoi confronti non è stata adottato alcun provvedimento, perché non ci sono profili di pericolosità, valuteremo la strategia difensiva in vista dell’udienza di maggio”.

