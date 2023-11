Morgan: “Ad X Factor hanno fatto una gara per ostacolarmi”/ “Volevano una trashata vuota…”

Morgan e il ritorno ad X Factor 2023 per la finale: possibile o assoluta utopia?

Negli ultimi giorni si è parlato in maniera diffusa della querelle con protagonista Morgan; licenziato da X Factor per ragioni contigue ma non proprio note e chiare. Le diatribe in diretta e alcune dichiarazioni fuori dal talent pare abbiano portato i dirigenti a prendere tale decisione, senza che però vi sia un quadro realmente chiaro. Tra l’altro, come riporta TvBlog, nelle ultime ore era emersa la possibilità – caldeggiata da Fiorello a VivaRai2! – che l’ex dei Bluvertigo potesse tornare in occasione della finale il prossimo 7 dicembre.

Asia Argento, la vicinanza a Morgan dopo l'addio a X Factor/ Il rumor: "Gli ha manifestato solidarietà e..."

Proprio TvBlog ha intercettato Morgan incalzandolo sull’eventuale ritorno ad X Factor 2023 in occasione della finale. “Non so nulla dei dibattiti tra Sky e Fremantle come non sapevo nulla di tutte le interconnessioni di interessi tra giudici, discografici, autori, concorrenti ospiti. Io come un ingenuo mi sono lasciato irretire perchè mi avevano garantito che avrebbero rispettato la mia persona a livello di immagine e a livello di scelte artistiche e di libertà di programma didattico per i ragazzi”. Inizia così la risposta di Morgan al portale in riferimento a quanto accaduto ad X Factor.

Morgan choc: "Il cantante degli Stunt Pilots è un collaboratore di Fedez" / "X Factor non dovrebbe..."

Morgan, nuove bordate contro X Factor 2023: “A me non frega nulla delle loro baggianate…”

Morgan, dopo aver sottolineato nuovamente i presunti legami e – come da lui asserito – “interconnessioni di interessi”, ha spiegato come si sia reso conto con il passare del tempo ad X Factor di non poter mettere la musica al centro dell’interesse. Nello specifico, secondo il cantante l’intenzione era opposta e diretta a realizzare: “Una trashata vuota di qualunque spirito culturale e artistico, quindi è iniziata una gara ad ostacolarmi anziché supportarmi”.

Sempre nella chiacchierata con TvBlog, il cantante ha glissato sull’eventuale ritorno ad X Factor ed ha invece rincarato la dose rispetto alla querelle che ha portato al suo licenziamento. “A me non frega niente delle loro baggianate su che cosa sarebbe televisivo e cosa vorrebbe la gente, perchè sono caz*ate smentite puntualmente dal fatto che il pubblico ne ha piene le pal*e di vuoto cosmico, e che le cose belle vincono a mani basse…”. Morgan ha poi concluso: “Leggere i social per capire il pubblico cosa pensa di tutta questa manovra indecente: ‘Mi sono messo a guardare X Factor solo perché sei tornato tu, gli altri sono noiosi e di livello totalmente inferiore… Questa è la realtà, e lo sapete benissimo”.

Roberto Vecchioni: "Morgan ha una competenza straordinaria"/ "Purtroppo ha lo stesso carattere della..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA