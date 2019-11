Morgan/ Addio al gossip verso il concerto di Capodanno (20 anni che siamo italiani)

Morgan si prepara a concludere l’anno in bellezza, all’insegna della musica e lontano dal gossip che lo ha spesso colpito negli ultimi mesi. Nei giorni scorsi è stato annunciato infatti che i fondatori dei Bluvertigo, ovvero Marco Castoldi e Andrea Fumagalli (Andy) saranno fra gli ospiti presenti al concerto di Capodanno che si terrà a Parma in piazza Garibaldi, supportati dall’Orchestra di piazza Vittorio diretta da Massimo Cotto. Non bisognerà attendere così tanto però per assistere all’esibizione di Morgan, dato che l’artista sarà fra i presenti a 20 anni che siamo italiani, lo show in tre serate che Rai 1 trasmetterà a partire da oggi, venerdì 29 novembre 2019, in prima serata. “Non ho mai smesso di scrivere, ho smesso di pubblicare, che è diverso”, ha detto poco tempo fa a Music Fanpage parlando del suo lavoro. “Quello che ho fatto negli ultimi dieci anni credo che potrebbe essere buono per una cinquantina di album. Come quantitativo, non parlo di qualità, ma se guardiamo la quantità ho più o meno una cinquantina di album pronti”, ha aggiunto prima di rivelare che per condividere il suo lavoro non punterà sulle case discografiche ma sulla distribuzione online. Nel frattempo tramite il proprio sito, dove è attivissimo, il cantautore ha già annunciato che il prossimo 10 e 11 gennaio sarà in concerto al Teatro Mario del Monaco di Treviso con i The White Dukes. Una band che l’anno scorso ha regalato agli italiani diversi tributi a David Bowie grazie alla guida di Andy.

Morgan, le polemiche non mancano mai

Le polemiche e il gossip non mancano mai quando si parla di Morgan, ovvero Marco Castoldi. L’ex leader dei Bluvertigo non si è mai tirato indietro di fronte alla possibilità di svelare alcuni retroscena nascosti ai fan, raccontando la sua verità in merito a talent e programmi in generale. Uno degli ultimi a finire nel mirino del cantautore è Fedez, con cui ha avuto modo di collaborare a X Factor. “Non aveva solo gli auricolari”, ha raccontato a Libero, “dentro a una finta Smemoranda nascondeva un tablet dove riceveva le istruzioni degli autori su cosa dire”. Un bel sasso che Morgan ha lanciato nello stagno del rapper milanese, aggiungendo anche di essere in causa con il programma di Sky, per via di un 1 milione di euro che gli sarebbe stato promesso durante la sua ultima partecipazione come giudice. Una somma mai ricevuta, dice l’artista, “sostenendo che una volta ero arrivato in ritardo, un’altra avevo detto o fatto qualcosa: praticamente non mi hanno pagato perchè mi sono compostato da ‘Morgan'”. Per ora non è arrivata nessuna replica da parte di Sky o di Fedez, forse perchè quest’ultimo ha già altri attacchi da parare, come quello di Tiziano Ferro che lo ha accusato di omofobia.

