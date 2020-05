Morgan/ “Alessandra Cataldo? È un ben regalo fare un figlio, o no?”

Pubblicità

Morgan ha vissuto una quarantena particolare: il terzo figlio del cantante ha trovato la luce proprio durante il periodo di lockdown. “Sono nella Torre Garibaldi, a Milano, in una specie di prigionia, di eremo”, ha detto in questi giorni a Huffingtonpost, “è una cosa strana che non ho ancora identificato bene, però so che sono completamente prigioniero. Lavoro costantemente come uno schiavo. Sono schiavizzato”. Morgan si sente travolto e avvolto da una routine serrata: sveglia al mattino per lavorare al pc. “Faccio delle cose che vanno in varie direzioni“, continua, “poi, però mi accorgo che finisco sempre in una situazione che è un cul de sac. Ho ostilità a pubblicare, non riesco a pubblicare nulla, addirittura adesso il mio staff si è messo contro di me e non pubblicano quello che gli dico. Sono bloccato telefonicamente, sono silenziato, hanno detto così. E’ un momento di silenziamento”. Morgan però non si sbilancia, parla di telefonini che funzionano male, si bloccano e contatti preclusi. “Non posso averci più a che fare”, ha detto.

Morgan, ecco cosa sta facendo per il futuro

Morgan ha deciso di dedicarsi solo alla musica, alla scrittura di nuove canzoni. Il suo ambiente, che conosce benissimo il suo impegno nel mondo artistico, preferisce tenerlo lontano dal pubblico. “Sono completamente schiavizzato a scrivere musica che poi usano altri”, dichiara a Huffingtonpost, “è una situazione che non mi piace”. Nessun contatto con le donne, nemmeno con la compagna Angelica Schiatti. “Si è completamente negata”, rivela, “forse è stata lei a costruire tutto questo ‘impianto’. Credo che sia andata da qualche parte a fare qualche trattamento psichiatrico. Fatto sta che è tornata ed è priva di emozioni e sembra sia gravemente lesa dal punto di vista psichico“. A Morgan non è permesso di incontrare Angelica e non riesce ancora a comprendere che cosa ci sia sotto. Oggi, 31 maggio 2020, Morgan sarà ospite di Domenica In e di sicuro parlerà anche di questa nuova fase della sua vita. Per il resto c’è Maria Eco, la terza figlia nata dall’ex Alessandra Cataldo. “Una bambina fantastica”, dice il cantautore, “bellissima, che cresce e che è la mia gioia. Lei mi apprezza molto e quando le canto la ninna nanna, si addormenta subito”. La famiglia per Morgan è importante, ma anche l’amore in senso più ampio, la libertà di conoscersi e parlarsi. “A me che sono così libertario, capita di avere una relazione come quella che avevo con Angelica da circa dieci anni che si è poi trasformata in un’amicizia”, ha detto ancora, “Alessandra, invece, è arrivata dopo e c’ho fatto pure un figlio. È un ben regalo fare un figlio, o no?”.



