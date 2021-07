Morgan allibito: “Ragionare non è più di questo mondo”/ Amaro sfogo prima di…

E’ un Morgan “allibito” quello che, sui suoi canali social, si lascia andare ad uno sfogo. Le parole del cantautore arrivano dopo l’ufficializzazione della sua presenza, come concorrente, alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Quella di Marco Castoldi, tuttavia, appare una riflessione su un momento particolare della sua vita. Nessun riferimento a Ballando con le stelle o ad altre situazioni lavorative che lo coinvolgono. Morgan parla dell’impossibilità di poter fare un ragionamento senza incorrere in critiche. “Ragionare non è più di questo mondo. Ragionare non vuol dire soffocare i sentimenti con la razionalità (quella è pratica di chi è anni luce lontano dal ragionamento)“, scrive sui social il cantautore di cui ha recentemente parlato Edoardo Bennato.

Morgan "Ballando con le stelle? Costretto a farlo per le figlie"/ "Rai mi fa mobbing"

Morgan: “La sensazione di stare in questo mondo dipende dal mio saper ragionare”

Dotato di una dialettica importante con cui riesce ad affrontare discorsi di ogni tipo, Morgan confessa come il stare al mondo dipenda dal modo con cui si ragiona. “Ecco che la sensazione di stare in questo mondo, in questo tempo dipende dal mio saper ragionare. E dov’è il problema allora? Ovunque non compare la domanda. Ogni luogo di ogni mondo a cui non rispondo”, conclude. Una riflessione che ha scatenato la reazione e i commenti dei fan. “È proprio vero anch’io la penso così caro Marco”, scrive un utente. In molti, però, si chiedono a cosa si riferiscano le parole del cantautore: “Cos’è successo?“, è la domanda più gettonata a cui Marco Castoldi non ha ancora dato una risposta.



Morgan "Io il personaggio pubblico più emarginato e offeso"/ "Massacrato ferocemente"

LEGGI ANCHE:

Morgan, denuncia per stalking da ex Angelica Schiatti/ “Persecuzioni? Erano poesie!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA