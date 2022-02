Morgan/ “Amadeus ancora a Sanremo? Una dittatura. E allora mi spoglio nudo…”

Morgan senza filtri a Oggi è un altro giorno. Il celebre cantante si è soffermato sull’ultima edizione del festival di Sanremo 2022 ed ha voluto spendere delle parole importanti per Michele Bravi, artista che ha lanciato lui a X Factor: «Ciò che ho visto più appartenermi è stato Michele Bravi, anche se ho visto solo la sua cover. Da lì ho capito tutto, ho capito che a lui gli è entrata dentro la musica. C’è la musica in lui: può cantare ciò che vuole, ha dentro la musica».

Parlano di Michele Bravi, Morgan ha lanciato una stoccata al mondo discografico, mettendo in guardia il suo “protetto”: «Trasmette sofferenza, ce l’ha. Deve gestirsi questa cosa: la musica è un raggio di sole, noi siamo dei mezzi, la musica ci sfrutta per poter espandere. È un fuoco che ti entra dentro e non lo sa gestire. Credo che abbia intorno un settore discografico che non è in grado di comprendere ciò che dico e che rischia di rovinarlo».

MORGAN, LA STOCCATA AD AMADEUS

Tanti i temi toccati da Morgan nel corso dell’intervista rilasciata a Serena Bortone e non sono mancati i momenti di tensione per alcune diversità di vedute. Il leader dei Bluvertigo ha colto l’occasione per lanciare un’altra frecciatina al direttore artistico della kermesse canora, Amadeus: «Eppure sembrava il quarantesimo festival di Sanremo. È la prima volta che lo stesso conduttore fa il festival per tre volte di fila. La dittatura c’è nei settori industriali e in tv ci sono interessi economici. Basta fare i numeri? E allora è sufficiente che io vada sul palco a spogliarmi nudo, anche io faccio i numeri».

