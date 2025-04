Durante la puntata di ieri sera di Iceberg, su Telelombardia, è stata mandata in onda una intervista a Morgan, noto cantante e artista. L’ex giudice di X Factor è al momento a processo dopo che la sua ex, Angelica Schiatti, lo ha accusato di stalking.

Fuori dal tribunale di Lecco, dove è in corso il processo, ha risposto così Morgan: “Io faccio la mia parte che è quella di essere sempre disponibile, di essere venuto anche oggi ad esempio, e di credere molto nel giudizio della magistratura. Il conflitto fra me e Angelica sarà sanato? Non è un conflitto – aggiunge il cantante – non c’è nessun conflitto fra me e Angelica, io non rispondo per lei, rispondo per me. Per me è perfettamente sanabile qualunque cosa. Ovviamente mi dichiaro totalmente innocente , totalmente… ha esagerato lei? Questo lo dirà il giudice, non lo dico io. , io dico solo che sono innocente, non dico niente di lei, non sono io il giudice”.

Morgan, ex compagno Asia Argento e padre Anna Lou/ L'attrice: "preda del suo ego"

MORGAN IN TRIBUNALE: “I MESSAGGI INVIATI AD ANGELICA…”

Sui messaggi Morgan aggiunge: “Se son stati pubblicati dei messaggi dove magari c’è dentro un po’ di rabbia ma tu non hai idea di quanto sono belli gli altri. Sono meravigliosi, dovrebbe fare vedere gli altri messaggi non solo quelli brutti. Sono poesie, d’altra parte sono un poeta, sono messaggi meravigliosi. Pubblicano solo quelli brutti perchè si sa che funziona, ha molta più presa questa cosa, il torbido ha molta più presa ovviamente”.

Morgan, chi è il padre Anna Lou Castoldi:"Avuto seri problemi di tossicodipendenza"/ "Fatta cura al cervello"

“Però consiglio di leggere gli altri che sono bellissimi, ci ho fatto anche un libro con quei messaggi. Sono messaggi di un grande valore dal punto di vista letterario, poi sono soprattutto gentili perchè tutto si può dire di me ma non che io non sia gentile con le donne, io sono molto gentile. Cosa direi ad Angelica? Ripeto, non le direi niente perchè non so proprio cosa dirle”, ha concluso.

MORGAN IN TRIBUNALE: LE ACCUSE DI STALKING DI ANGELICA SCHIATTI

Marco Castoldi, il vero nome di Morgan, è accusato oltre che di stalking anche di diffamazione aggravanti dopo la denuncia della cantautrice Angelica Schiatti. Il processo a carico dell’artista è stato sospeso lo scorso mese di settembre dopo che è stato ammesso alla giustizia riparativa, e la prossima udienza ci sarà a luglio.

Asia Argento spietata con l'ex marito Morgan: "E' preda del suo ego"/ "Si è ispirato a modelli errati"

Una decisione che ha fatto andare su tutte le furie la stessa Angelica, che ha spiegato di aver denunciato il tutto da cinque anni e puntando il dito nei confronti della giustizia che “tutela più l’imputato della vittima”. La cantautrice ha partecipato a due incontri, per poi gettare la spugna: “Il processo non va avanti”, sottolinea Maria Nirta, l’avvocato della donna. Il giudice verificherà fra tre mesi il percorso di Morgan, dopo di che si stabilirà il da farsi. Il cantante, ricordiamo, ha più volte chiesto scusa, dicendo di “essere fuori di se”, ma questo passo indietro non ha accontentato Angelica Schiatti, descrivendo gli ultimi 5 anni, da aprile 2020 quando ha interrotto la relazione, come di terrore.