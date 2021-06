Morgan annuncia Morgangel/ Opera interattiva sotto forma di serial musicale

”Morgangel” è il titolo che Morgan ha dato al suo prossimo progetto, una raccolta di canzoni che l’artista ha descritto come un’autobiografia sotto forma di serial musicale. Da lui però non ci si può mica aspettare qualcosa ”nella norma”, e dunque il suo lavoro non sarà un disco come tutti ma un’opera interattiva in cui poter partecipare alla fase di scrittura. Per il momento, del progetto si sa che riguarderà anche una parte della vita privata del cantautore, in particolar modo quella legata al rapporto con una sua ex che lo ha accusato di stalking e diffamazione. Morgan, menzionandolo già qualche mese fa quando aveva parlato di cosa sarebbe arrivato in futuro, lo aveva legato a un triplo concept album. Oggi ha dato ai suoi follower sui social le istruzioni per partecipare attivamente alla scrittura: ”Costruiamo assieme la trama di Morgangel. Io pubblicherò le canzoni, voi darete le opinioni, i consigli, le visioni, le ricostruzioni, le vostre interpretazioni. Dopo qualche episodio forse la verità verrà a galla. Qualunque essa sia sono pronto ad affrontarla, accettarla, farla mia”.

Morgan: le traiettorie per rispondere ad una sola domanda

Utilizzando questo metodo di opera interattiva, Morgan ha affidato ai suoi fan undici traiettorie e ha chiesto quale tra queste sarà la risposta più credibile alla domanda ”Perché lei non vuole parlarmi?”. L’opzione numero uno che l’artista fornisce è ”Ha paura. Ma allora, di cosa?”, e si continua poi per ”Vuole consciamente eliminarmi a tutti i costi, è spinta dall’odio e, sadica, gode della mia agonia, il suo obiettivo è l’umiliazione pubblica, il fallimento artistico”, ”E’ combattuta, non sa bene cosa fare”, ”Sta rispettando un accordo o un patto che ha fatto”, ”Ha fatto un lavoro profondo di terapia per disinnamorarsi”, ”Sente che se mi rivede rischia di ricedere nel sentimento”, ”Forse sotto sotto mi dice ‘aspettami che torno”’, ”E’ danneggiata da qualcosa che è andato storto nella terapia”, ”E’ convinta che io abbia fatto delle cose che le hanno raccontato”, ”Sta giocando”. Insomma, una serie di supposizioni che una persona normale può farsi nella vita, quando finisce una relazione, quando una persona sparisce all’improvviso senza farsi più sentire. L’ultima traiettoria che Morgan dà fa riferimento proprio alla ex ”Angelica non esiste nella realtà, ma è un parto della mia fantasia di narratore”.

