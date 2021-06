Morgan “Asia Argento? La musica ci lega”/ “La diatriba con Bugo..”

Morgan “Asia Argento? La musica ci lega”

Se Morgan si dice legato alla sua ex Asia Argento proprio grazie alla musica, dall’altra parte è proprio questo che lo ha messo nei guai con Bugo. Oggi pomeriggio sentiremo ancora parlare di lui e della sua vita sopra le righe con la bella attrice e produttrice ospite a Verissimo per riproporre la sua intervista in cui, tra le altre cose, parlerà anche del suo rapporto con il padre di sua figlia Anna Lou, Morgan appunto. I due in passato se ne sono dette di tutti i colori soprattutto per via dell’assenza, anche economica, di Morgan nei confronti dei suoi figli, compresa quella avuta dalla produttrice e attrice, ma ultimamente tutto è cambiato. Morgan è stato molto vicino ad Asia Argento in un complicato periodo come quello della morte della madre Daria e adesso si sentono spesso tanto che lei stessa ha raccontato a Verissimo: “La musica è un collante nel nostro rapporto, un amore enorme, il più grande della mia vita. Nessuno ce lo può togliere. Ora che siamo più grandi e meno scapestrati potremmo riuscire a recuperare un rapporto e farlo funzionare in modo costruttivo, cosa che da giovani non abbiamo fatto”.

Asia Argento rivelazioni choc/ Dalle violenze subite dalla madre a Rob Cohen: "Abusò di me"

Morgan impelagato con la giustizia: “La diatriba con Bugo..”

Nei giorni scorsi si è molto parlato di Morgan e tutto perché nei giorni scorsi è venuto a galla il fatto che Bugo gli abbia chiesto un risarcimento da migliaia di euro per via di quello che è successo al Festival di Sanremo due anni fa. L’ex di Asia Argento ha provato a spiegare che Bugo ci ha solo guadagnato in popolarità e successo quindi il risarcimento dovrebbe esserci al contrario, ma sembra proprio che l’ultima parola toccherà ai giudici anche in questo caso. Bugo ha però spigato a Quel che resta del giorno, su Rainews 24, ha spiegato che le cose non sono proprio così e che sono stati gli autori della canzone ad avviare l’azione giudiziaria: “È uscita questa notizia riportata da molte testate. Ma riporta alcune cose non vere, distorte”.

LEGGI ANCHE:

Anna Lou Castoldi, figlia Asia Argento e Morgan/ "Voglio farmi il c*lo per arrivare in alto"Anna Ceroli, sorella Asia Argento/ Morta in un terribile incidente in moto

© RIPRODUZIONE RISERVATA