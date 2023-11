Morgan attacca X Factor 2023/ “Il montaggio mi fa sembrare cattivo, è abbastanza scorretto”

Morgan discussione accesa con gli SickTeens: cosa è successo

Morgan è stato protagonista di una seconda polemica a X Factor, questa volta, riguardo una discussione avuta con gli SickTeens. Tutto inizia quando il giudice assegna il brano do Russ Ballard, Voices, alla band che ha contestato la scelta del coach.

Nel corso della discussione la band si è confrontata con il giudice perchè non sentiva giusta l’assegnazione, non coerente con il suo modo di fare musica. Ad esporsi maggiormente Alex che ha confessato di non sentire proprio quel brano, attirando su di sé le critiche aspre del suo mentore: “Fondamentalmente penso che il problema sia Alex, perché voi due io vi vedo diversi, più aperti e più interessati ad imparare”. Provato dalle parole del giudice l’artista esce dalla sala e scoppia in lacrime. Il coach lo raggiunge e lo consola motivandolo a crescere come artista, e invitandolo a fidarsi del suo giudizio; il tutto termina con un abbraccio. Ma non è finita qui.

Sembrava tutto risolto, invece, il coach dopo che X Factor ha pubblicato la clip ufficiale della discussione con la band si è infuriato. Secondo il giudice, il talent show ha montato tutto a regola d’arte per farlo sembrare “cattivo” e questo sarebbe ingiusto dal suo punto di vista.

“Abbastanza scorretto il montaggio del daily. Non c’è che dire. Mi fa passare per cattivo, ma non sta esattamente andando, anzi, non sta proprio per niente andando così e il rapporto con i ragazzi è completamente diverso. C’è molto più feeling tra me e la mia squadra rispetto agli altri, ma invece vogliono raccontare l’opposto” ha affermato l’artista. Cosa accadrà nelle prossime puntate?

