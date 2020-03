Morgan bacia Angelica Schiatti, nuova fidanzata?/ Ha tradito Alessandra Cataldo o…

Solo qualche giorno fa la bella Jessica Mazzoli ha inveito contro il suo ex e la sua compagna Alessandra Cataldo specificando che la donna stava con Morgan mentre lei era incinta di otto mesi e adesso sembra che la ruota possa già girare proprio a sfavore della sua “rivale”. Secondo quanto rivela Diva e Donna sembra proprio che l’artista si sia lasciato alle spalle la sua avventura a Sanremo 2020 con Bugo e sia pronto a guardare al futuro ma non solo alla sua compagna e presto madre del suo terzo figlio, ma anche ad una possibile nuova fiamma. Le foto di Diva e Donna mostrano Morgan proprio in auto al fianco della bella collega Angela Schiatti con tanto di bacio in auto. In realtà i due si sfiorano le labbra ma sembra quasi una provocazione che l’artista fa ai paparazzi che lo stanno immortalando visto che durante il bacio sta chiaramente sorridendo. Solo una falsa speranza?

MORGAN BACIA ANGELA SCHIATTI, TRADIMENTO?

Quello che è certo è che Marco Castoldi in arte Morgan ha baciato Angelica Schiatti, il motivo non lo conosciamo, ma la cosa potrebbe aver dato fastidio alla bella Alessandra Cataldo che è a casa incinta di suo figlio soprattutto alla luce di quello che è successo in passato. Morgan continua ad essere legato alla Cataldo, che dovrebbe partorire a breve, e il bacio è arrivato in un momento molto delicato e, in particolare, dopo le accuse di Jessica Mazzoli e la questione Bugo, ma cosa succederà adesso? Davvero Morgan ha deciso di voltare pagina e fidanzarsi con la collega a discapito della compagna incinta? Al momento Diva e Donna svela che Morgan abita ancora a Milano con la Cataldo, il resto lo scopriremo strada facendo.

