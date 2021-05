Morgan, brutto incidente in monopattino/ “Rovinosa caduta e due costole rotte”

È stato un rovinoso primo maggio per Morgan. Il celebre cantante ha avuto un brutto incidente mentre era a bordo del suo monopattino. Stando a quanto riporta MOWMag, lo scorso primo maggio Morgan si trovava a Milano e pare fosse di ritorno da una session musicale in studio con i Bluvertigo, la sua band con la quale è al lavoro su un nuovo album. Il cantante ha fatto la strada di ritorno a casa sul monopattino quando un tombino sporgente gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, causandogli una brutta caduta. Il cantante avrebbe riportato la rottura di due costole e, per questo, dopo l’impatto avrebbe fatto difficoltà a rialzarsi, accusando fortissimi dolori al costato.

Morgan, infortunio in monopattino: come sta il cantante?

Proprio per il forte dolore, stando a quanto riporta la fonte, Morgan avrebbe ‘addirittura aperto una room di Clubhouse (il nuovo social solo vocale) intitolata: “Cercasi ortopedico a Milano”’. La richiesta ha ottenuto subito un riscontro positivo, visto che la chat è stata interrotta pochi istanti dopo, probabilmente dopo che qualche utente è riuscito a metterlo in contatto con uno specialista in città. Due costole rotte, dunque, per Marco Castoldi in arte Morgan, costretto ad un periodo di riposo. Una condizione che pare non abbia assolutamente fermato il cantante e il suo grande desiderio di fare musica anche attraverso i social.

