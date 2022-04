Morgan, chi sono le sue ex fidanzate?/ Da Asia Argento a Jessica Mazzoli…

Morgan e la storia d’amore travagliata con Asia Argento: “Stavo malissimo…”

Morgan ha avuto una vita sentimentale travagliata. Il cantante, che sarà ospite questa sera del programma “Ci vuole un fiore”, ha avuto una lunghissima storia con Asia Argento. Dalla loro unione è nata la figlia Anna Lou che oggi ha vent’anni. Morgan e Asia Argento sono stati legati dal 2001 al 2007. Un rapporto che Morgan aveva definito burrascoso nel corso di un’intervista rilasciata al programma “La mia passione”: “In quel periodo non mi rendevo conto di niente perché stavo malissimo a causa dell’amore. Stavo insieme ad Asia Argento. Stavo malissimo. Quel momento è stato l’acuto dell’incomprensione. Mi faceva di tutto. Stavo male, tant’è che per l’esasperazione sono arrivato a pesare 45 chili. Non mangiavo più, mi buttavo a terra e stavo tre giorni sul pavimento”.

Ancora oggi Asia e Morgan hanno un rapporto altalenante, fatto di attacchi, scontri in tribunale, ma anche riappacificazioni. Una cosa però è chiara per Morgan, durante la sua relazione con Asia era infelice. “Se in quel momento ero felice? Per niente. Ero forse illuso che la cosa potesse diventare una vera famiglia, che si potesse trasformare in qualcosa di edificante”, ha raccontato.

Jessica Mazzoli e Morgan, “legati” dalla figlia Lara

Dopo la storia con Asia Argento, Morgan ci ha riprovato con Jessica Mazzoli e dalla loro unione è nata nel 2012 la figlia Lara. Dopo la separazione, Jessica Mazzoli aveva rilasciato dichiarazioni pesanti sul suo conto: “La sentenza prevede che lui veda Lara ogni 15 giorni in mia presenza o di un familiare delegato. Non sarei io a dover andare da lui, ma lui da noi. In 2 anni non è mai successo”. Nell’aprile 2019, Morgan ha accusato Jessica Mazzoli di averlo incastrato. La donna, poco prima dell’ingresso al Grande Fratello, ha respinto al mittente le accuse. Anche Asia Argento aveva denunciato pubblicamente il cantante con una lettera alla Stampa, dichiarando che Morgan non avrebbe mai contribuito agli assegni di mantenimento previsti per la figlia.

