Morgan choc “Tv e giornali mi chiedono solo se mi drogo o delle tasse”/ Sbotta:”Non mi fanno più fare tv”

Morgan di nuovo all’attacco. Il cantante ed ex concorrente della scorsa edizione di Ballando con le Stelle ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Morgan è tornato ad esibirsi con la sua band storica, i Bluvertigo. Il gruppo del carismatico e creativo Morgan, si sono riuniti quest’anno per alcune date in compagnia dei Duran Duran e Subsonica. Peccato però che qualcosa nella collazione con i Subsonica non sia andato bene. Morgan sarebbe rimasto male per il comportamento di Max Casacci che avrebbe rifiutato di voler proseguire con lui la collaborazione. Morgan ha infatti dichiarato: “Bene, un momento incantevole di riscoperta di valori umani. Peccato per quello che è successo dopo. Ho pensato: “c***o, dobbiamo fare delle cose assieme”, ho scritto a Max Casacci e sono rimasto gelidamente seccato dal suo no. Ma in Italia è così, non è la patria dell’arte”.

L’artista continua a sentirsi incompreso e attacca i media. Secondo l’artista, i giornali continuerebbero a strumentalizzare il suo passato. Morgan ha infatti ammesso: “Da anni, anche in tv e sui giornali la mia è una lotta quotidiana contro chi invece di parlare della mia musica mi chiede solo se mi drogo o non pago le tasse”. Un attacco rivolto a quei giornalisti che in questi anni anziché parlare della sua musica continuano a fare gossip sulla sua pelle alimentando storie del passato.

Morgan osteggiato dalla televisione. L’artista ha dichiarato nell’intervista al Corriere della Sera di sentirsi denigrato dalla stampa. A suo avviso, le polemiche degli scorsi anni hanno influenzato in modo negativo l’opinione pubblica. Morgan ha infatti dichiarato: “No, qui si tratta solo di denigrare qualcuno. Di non vedere la sua arte. Di insistere su un’idea di malattia. Che poi è anche la ragione per cui non mi fanno più fare tv”. Intanto l’artista continua a scrivere musica tanto che in futuro ci sono dei progetti interessanti. L’artista ha annunciato: “Sono in arrivo: tra qualche giorno esce il nuovo singolo Battiato mi spezza il cuore. E a settembre un intero album di inediti, il primo dopo oltre dieci anni, in collaborazione con Pasquale Panella. È la prima volta che rivelo il titolo: E quindi, insomma, ossia”.

In un’intervista a Belve di Francesca Fagnani, l’artista aveva mostrato di non aver apprezzato una domanda sulla questione della droga. Morgan si era difeso: “Giudicate quello che so fare io in quanto artista, lasciate stare quello che faccio quando sono a casa. Io sono stato: rimosso da X Factor, tolto da Sanremo e da quel momento è iniziato un processo di indebitamento e di non pagamento delle mie performance, il discorso sulla droga non mi interessa”, aveva rivelato.











