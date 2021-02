Morgan/ Clamoroso duetto con Bugo a Sanremo? Intanto su Instagram…

Asia Argento sarà ospite nella puntata di Domenica In di domenica 14 febbraio 2021: tra i vari personaggi di cui si parlerà si farà probabilmente riferimento anche a Morgan. Il musicista ex compagno dell’attrice, dalla quale ha avuto anche una figlia, è stato protagonista nell’ultimo anno di alcune disavventure “sanremesi” che l’hanno portato alla ribalta delle cronache televisive. Prima la rottura in diretta sul palco di Sanremo 2020 con Bugo, una lite di cui si è parlato per moltissimo tempo. Il clamore si è trascinato verso la prossima edizione del Festival della Canzone italiana. Morgan infatti ha avuto una reazione furibonda per l’esclusione da parte di Amadeus di tutte le tre canzoni da lui presentate per partecipare a Sanremo 2021 il prossimo marzo: frasi al vetriolo sui social e accuse che il conduttore e direttore artistico del Festival non ha digerito, estromettendo Morgan anche dalla giuria di Sanremo giovani prima di Natale. Una polemica alla quale Morgan ha risposto con una serie di canzoni autopubblicate sui social che hanno però lasciato disorientati anche i fans più abituati allo stile eccentrico del cantautore.

MORGAN, CLAMOROSO RITORNO A SANREMO CON BUGO?

Ma non è finita qui, perché negli ultimi giorni era trapelata una clamorosa indiscrezione secondo la quale Morgan sarebbe tornato a duettare con Bugo, nella serata dedicata alle cover, interpretando “Ci vuole un fiore” di Sergio Endrigo. Una possibilità clamorosa circolata perché sulla pagina ufficiale su Wikipedia di Sanremo 2021 era comparso in lista il duetto fra i due artisti che, originariamente amici, hanno visto rompersi i loro rapporti proprio sul palco di Sanremo la scorsa stagione. Decisamente improbabile che questo duetto non sia stato solo ipotizzato da qualche buontempone che ha voluto modificare la pagina di Wikipedia, visto che Morgan ha avuto parole pesanti proprio nei confronti di Amadeus al momento dell’esclusione dalla gara di quest’anno. Difficile che la questione possa ricomporsi con un rientro tra i duetti come ospite: per ascoltare Morgan ci sono per ora le sue autoproduzioni, che non lasciano però presagire al ritorno ad uno stile che aveva fatto brillare l’artista monzese ai tempi della sua militanza nei Bluvertigo.



