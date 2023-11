Morgan contro Ambra e X Factor 2023/ “Qualcuno le insegnerà il do maggiore, siamo un paese allo sbando”

Altre dichiarazioni al veleno da parte di Morgan contro Ambra Angiolini e X-Factor 2023

Tuona con parole forti, ancora una volta, Morgan, dopo l’esclusione da X Factor 2023. L’ex giudice del talent di Sky, commenta le decisioni di vertici e torna all’attacco contro tutto il programma, in vista della puntata di questa sera. “Hanno affidato gli Astromare ad Ambra? Così qualcuno le insegna il do maggiore”, ha ironizzato Morgan. Questa sera, giovedì 23 novembre, come dicevamo, la puntata si svolgerà senza di lui dopo il suo licenziamento e, di conseguenza, la band che era sotto l’ala dell’ex Bluvertigo sarà affidata ad Ambra.

Una decisione che il cantautore non ha preso benissimo e non ci ha pensato due volte a manifestare il proprio dissenso. “Quello che è successo a X Factor è il sintomo di un Paese completamente allo sbando dal punto di vista culturale”, le dure parole di Morgan. L’attacco di Morgan prosegue senza indugi: “Potete riguardare tutte le puntate sin dalle audizioni e vedrete che l’unico elemento che ha portato una conoscenza e una preparazione professionale ed artistica è stato trattato male. Così viene trattata la cultura in questo Paese”.

Repubblica riporta gli altri attacchi di Morgan, che fa riferimento ad “uno squallido sistema di poteri economici”. Già nell’intervista a Staffelli non si era risparmiato, ma ora Morgan affonda ulteriormente il colpo. “È un grande dolore per me e per tutti coloro i quali si impegnano, studiano, hanno talento e merito ma sono costretti a subire la prepotenza di uno squallido sistema di poteri economici che umiliano e vilipendono la qualità a favore di una ignoranza che si chiama esattamente analfabetismo funzionale”, le parole dell’ex giudice di X Factor.

Che chiude con grande decisione: "Che non si scrivano stupidaggini sul copione della furia di Morgan e della prevedibilità di quel che è successo, ma si chiamino le cose con il loro nome: io non litigo, io combatto quel degrado, ed è cosa molto diversa".











