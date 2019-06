MORGAN CONTRO ASIA ARGENTO/ “E’ una distruttrice e maestra di tossicodipendenza”

A 48 dallo sfratto di casa, Morgan è tornato a Live – Non è la D’Urso di Barbara D’Urso per raccontare e fare un appello allo Stato. Non solo, l’ex coach di The Voice of Italy 2019 ha chiarito a gran voce di essere finito in questa situazione non per una questione di debiti, ma a causa del mal operato di un commercialista. Ad un certo punto la D’Urso ha chiamato in causa l’ex compagna Asia Argento mostrando al cantante un durissimo messaggio pubblicato su Instagram. “Sei un miracolo ambulante, forse da quella panchina sulla quale finirai a dormire per non aver pagato le tasse per anni. Avrai modo di riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo 12 anni e drogarti sarà meno facile. Aripijate”, parole durissime quelle scritte da Asia Argento sulle sue Instagram Stories che però sono spariti visto che l’attrice e regista ha disattiva poco dopo il suo account.

Morgan contro Asia Argento: “è una distruttrice”

Le parole di Asia Argento inizialmente non colpiscono Morgan che replica dicendo: “Asia ha detto che promuove l’operazione, la mia casa è un’opera d’arte, voglio lasciarla al Comune in modo che possa diventare una scuola o un museo. Non sgombro nulla, non ho un’altra casa dove andare”. Anzi il cantautore di “Altrove” precisa che non ha alcuna intenzione di dare la colpa alla figlia di Dario Argento: “non voglio accusare Asia di nulla, non mi interessa, bisogna appellarsi alla giustizia”, ma poco dopo cambia registro visto che dice a gran voce: “mi fa molta tristezza Asia, non è una persona a posto, lei fa paura quando fa queste cose, è una persona paurosa. Asia è una distruttrice, io sono un’edificatore, io voglio edificare”. Non solo, Morgan sottolinea: “non sono legato al denaro, io non muovo il mio deretano come fanno tutti, io lo faccio per amicizia, affetto e valori” facendo rifermento alle ospitate televisive e ai cachet.

Morgan: “Asia Argento è una grande insegnante di tossicodipendenza”

Il cantautore ritorna nuovamente sulla ex compagna Asia Argento con alcune dichiarazioni destinate a far discutere. Facendo riferimento sempre all’Instagram Stories pubblicata dall’attrice e regista, poi cancellata, in cui l’accusava di essere un drogato, Morgan replica a gran voce: “la smetta lei, vada in una clinica. Non solo lo fa, lo insegna agli altri. Maestra, è una grande insegnante di tossicodipendenza“. Negli studi di Live – Non è la D’Urso Barbara D’Urso è sotto choc al punto di dire: “lo stai dicendo tu e te ne assumi la responsabilità”, ma il cantautore ironizza subito dicendo : “è un pezzo di una canzone di un testo”. Neppure il tempo di finire, che Morgan chiosa: “la deve smettere, uno non può andare a rubare nella casa del ladro? Perchè deve parlare di quelle cose? Ne sa molto più di me”. Cosa o come replicherà Asia Argento?



