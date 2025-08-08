Morgan torna a parlare della lite con Bugo e svela un nuovo retroscena su quanto accaduto al Festival di Sanremo

Se c’è un momento iconico degli ultimi dieci anni del Festival di Sanremo, quello è di certo: “Dov’è Bugo?”. La fuga del cantante dal palco dell’Ariston, nel mezzo dell’esibizione, costò a Morgan e allo stesso Bugo la squalifica dalla kermesse, ma ciò che accadde anche dopo è ormai storia del Festival. A distanza di 5 anni da quel momento cult, Morgan è tornato a parlarne in occasione della manifestazione “La terrazza della Dolce Vita”, tenuta a Rimini, al Grand Hotel, e condotta da Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Morgan ha esordito dichiarando che dalla lotta con Bugo in tribunale ne è uscito vincitore. Ad assolverlo è stato il giudice monocratico Marta Maria Bossi, perché “il fatto non sussiste”. Risultato sul quale il cantante ha però fatto dell’ironia, dichiarando, durante la chiacchierata a Rimini, che “Non ho potuto godermi il successo, c’era sempre la Digos alle calcagna”.

Morgan svela un nuovo retroscena sulla lite con Bugo al Festival di Sanremo

A proposito di Bugo e di quanto successo a Sanremo, Morgan ha raccontato un ulteriore retroscena, che avrebbe avuto luogo la sera prima del ‘fattaccio’. Il cantante avrebbe dato al compagno d’avventura del ‘pazzo’ dopo un’esibizione che lo avrebbe lasciato basito. “La sera prima si è preso il microfono, si è messo al centro del palco e ha cantato tutto il pezzo come un ubriaco.”, ha rivelato Morgan, al che gli avrebbe dato del pazzo. “Dopo avere fatto la cover andammo a fare l’intervista in radio da Gino Castaldo e gli dissi: ‘Bugo tu sei completamente fuori’. E Gino era imbarazzato perché era tutto reale, nessuna finzione”, ha quindi ricordato il cantante nel corso della sua intervista con Terzi e Ventura.

