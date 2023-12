Morgan contro Fedez: “È sbottato, anche lui lo cacceranno da X Factor?”/ “Meloni e Sgarbi? Toccato il fondo”

Morgan continua lo scontro con Fedez: “Con la battuta su Vittorio Sgarbi e Giorgia Meloni ha toccato il fondo”

Lo scontro a distanza tra Morgan e X Factor continua e nelle scorse ore l’ex giudice del talent di Sky se l’è presa con Fedez per le sue dichiarazioni fatte in puntate. Andando con ordine, nella puntata di ieri, 30 novembre, di X Factor il rapper ha replicato alle ultime dichiarazioni di Marco Castoldi che lo aveva accusato di clientelismo perché conosceva il cantante degli Stunt Pilots. A tali attacchi Fedez è sbottato: “Io sono solo un ragazzo che ha una piccola azienda, lavora con la mamma, con l’avvocato e per entrare qui dentro non ho dovuto leccare i piedi nè a Giorgia Meloni nè a Vittorio Sgarbi. Ciao Marco”.

La stoccata di Morgan a Fedez è arrivata stamattina nella chat che il musicista ha con i giornalisti. L’ex giudice di X Factor ha commentato ironico: “Fedez mi è piaciuto ieri sera, aveva più grinta del solito, almeno un po’ di verve” E poi ha aggiunto: “Mi è piaciuta la battuta su Sgarbi e Meloni Si vede proprio che di musica non se ne intende, non è il suo campo. Direi che è incommentabile. Si può solo fare ironia, più in basso di così non ha senso andare”.

Morgan ha sempre sostenuto, ai microfoni di Striscia la notizia o nella sua chat con i giornalisti, che dietro il suo allontanamento da X Factor ci fosse Fedez. Il musicista ha definito il talent Sky una ‘cricca’ di persone con importanti interessi economici comuni che sin dall’inizio gli hanno remato contro. Nei suoi sfoghi ha poi aggiunto che il più accanito contro di lui sarebbe stato proprio Fedez che lo ha, a suo dire, raggiunto in camerino urlando e bestemmiando prendendo a calci e pugni tutto urlando alla produzione: “O me o lui”

Ed adesso Morgan dopo il duro sfogo di Fedez contro di lui nella puntata di ieri sera di X Factor, sostanzialmente ha paragonato i due comportamenti chiedendosi ironico se cacceranno anche lui: “Ma adesso che ha sbottato cacceranno via anche lui o insultare gli assenti a mezzo televisivo è conforme allo spirito e ai valori di Sky?. Sarebbe una bella scena vederlo che si caccia via e si dà le pedate nel sedere da solo strillando: o io o io!” L’esplusione da X factor di Morgan, accusato di aver minacciato Ambra Angiolini, continua a tenere banco.











