Morgan contro Gilles Rocca: “mitomane”/ La replica: “Gli dissi davvero di cambiare testo a Sanremo”

La diatriba tra Gilles Rocca e Morgan va avanti. L’attore, noto anche per le sue partecipazioni a Ballando con le stelle, L’isola dei famosi e Tale e Quale Show, ha rivelato di essere stato lui a suggerire al cantante di cambiare il testo di “Sincero”, la canzone portata al Festival di Sanremo 2020 insieme a Bugo, dando vita alla famosissima lite sul palco. L’ex giudice di X Factor, tuttavia, non l’ha presa bene e lo ha accusato di essere un “mitomane”.

Festival di Sanremo: scandali, gaffe, polemiche/ Dalla lite Bugo-Morgan alla farfalla di Belen. E poi...

Ospite nuovamente di Caterina Balivo a La volta buona, Gilles Rocca ha avuto la possibilità di replicare. La conduttrice non ha esitato a richiamare in causa la vicenda. “L’ultima volta qui ha me hai detto che hai spiegato a Morgan che se voleva essere eliminato dal Festival di Sanremo doveva cambiare le parole della canzone, ma lui ha detto che sei un mitomane”, ha incalzato. L’attore ha confermato quanto accaduto: “Sui social network c’è stato un macello”, ha sottolineato in riferimento ai tanti commenti sulla questione.

Roberta Castoldi: “Io e mio fratello Morgan artisti già dalle elementari”/ “Marco è senza filtri…”

Morgan contro Gilles Rocca: “mitomane”, la replica dell’attore da Caterina Balivo

Gilles Rocca ha poi ribadito la sua versione su quanto accaduto tra Morgan e Bugo al Festival di Sanremo 2020. “Io sarei un mitomane? No, vabbè”, ha affermato. Poi è tornato a chiarire la vicenda. “Io penso che Morgan aveva già immaginato di fare quella cosa sul palco. Io però gli ho detto davvero che poteva eliminarsi cambiando il testo alla canzone. Non bisogna comunque farne una questione. Sui social network qualsiasi cosa uno dica, viene messa in dubbio. Io quello che ho detto è realmente accaduto”, ha concluso l’attore, che in quel periodo faceva il fonico proprio sul palco dell’Ariston.

Bugo contro Lazza, scontro di fuoco sui social: "Coda di paglia, hai un futuro da..."/ Volano parole grosse

Caterina Balivo non ha espresso la sua opinione, evitando di schierarsi da una parte o dall’altra. Non è da escludere però che l’ex giudice di X Factor possa tornare a replicare all’attore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA