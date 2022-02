Morgan contro Mahmood e Blanco/ “Vittoria a Sanremo giusta per un Festival di merd*”

A poche ore dalla proclamazione di Mahmood e Blanco come vincitori del Festival di Sanremo 2022 con il brano “Brividi”, arriva il commento di Morgan. Ospite di Red Ronnie ai cui microfoni ha rilasciato un’intervista in diretta su Youtube durante il format Let’s spend the night together, Marco Castoldi, nella puntata del formar pubblicata il 6 febbraio, ha criticato Mahmood e Blanco e la loro vittoria al Festival. Dopo aver ammesso di non aver ascoltato il brano, Morgan ha deciso di ascoltare la canzone in diretta esprimendo senza filtri la propria opinione al termine dell’ascolto.

“Se il loro pezzo è una battuta, sono veramente ironici! – afferma – Sento un tipo che… ma… sta bene? Mi chiedo: sono convinti o ridono dentro quando cantano in questo modo? È come se fossero delle caricature del canto!”, ha detto Morgan che ha ammesso di non amare il modo di cantare di Mahmood.



Morgan critica la vittoria di Mahmmod e Blanco a Sanremo 2022

Secondo Morgan, la musica di Mahmood e Blanco non è così moderna come in tanti pensano. Durante l’intervista rilasciata a Red Ronnie, infatti, dice: “Hanno scoperto il FA minore! Pensate che noi siamo in un’epoca dove il fuoco e la ruota sono stati scoperti. Ma ora anche il fa minore! L’hanno scoperto questi due al Festival di Sanremo”.

Partiti come favoriti, Mahmood e Blanco hanno portato a casa la vittoria battendo senza problemi tutti gli altri big in gara. Sulla vittoria finale dei due artisti, Marco Castoldi ha aggiunto: “Vincono loro? Giusto così. Perfetto che vinca questa roba: se no non sarebbe un Festival di merd*! Insomma, non si può scherzare su Sanremo? Si fa satira sulla politica, sul Papa… ma sui cantanti al Festival non è possibile? Io su Amadeus la faccio eccome, perché so che lui ha senso dell’umorismo”.

