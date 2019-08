Morgan, dalla musica agli sponsor/ “La limousine? Gesto glamour-consolatorio”

Morgan ha perso la sua storica casa, ma a quanto pare può contare su una limousine nuova di zecca. Dopo lo sfratto delle scorse settimane, causato dai debiti con il fisco e dalla mancata corrispondenza degli alimenti alle due figlie, la sorte ha concesso all’artista dei Bluvertigo un premio di consolazione di tutto rispetto: le cosiddette sponsorizzazioni social. Come un influencer qualunque, Morgan si è lasciato immortalare su Instagram a bordo di un’automobile da sogno, dotata di tutti i confort come una vera e propria casa, ma dai dettagli quasi certamente più lussuosi. “Sembra di essere in Alice nel paese delle meraviglie dove ci sono cose troppo grandi e cose troppo piccole”, si legge sul profilo social del cantante. “A me è sparita una casa – continuata Morgan – ma mi è comparsa una macchina gigantesca che cammina, ovviamente – precisa l’artista – non è che mi appartenga, mi è stata gentilmente messa a disposizione”.

“PERDONATEMI SE”

Deluso dalle istituzioni, dal mondo della musica, dalla su ex Asia Argento e dagli altri cantanti italiani, Morgan ha deciso di dare una svolta alla sua carriera pubblicizzando un servizio di noleggio di auto di lusso. “Un’azienda – precisa l’artista sul suo profilo social – che chiaramente ha molto a cuore la comodità del viaggio e la serenità del passeggero” e che avrebbe fatto nei suoi confronti “gesto di glamour-consolatorio per affrontare i concerti estivi con uno spirito veramente rock’n’roll”. Un’offerta impossibile da rifiutare che il cantante inserisce tra le “cose strane che mi capitano”; così strane anche per Morgan, che tuttavia non può fare a meno di chiedere ai suoi numerosissimi follower un po’ di comprensione: “Perdonatemi se ho accettato senza pensarci due volte… – si legge nella didascalia che accompagna lo scatto su Instagram – resta da capire se ci sta il pianoforte”.

INSTAGRAM: LA FOTO DI MORGAN SULLA LIMOUSINE





© RIPRODUZIONE RISERVATA