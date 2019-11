Morgan/ “Dante padre della lingua italiana, Fabrizio De Andrè della canzone”

Esistono due volti di Morgan, quello artistico e quello privato. Anche se sarebbe corretto dire che da un lato c’è Morgan, abile musicista dalla mente geniale, in grado di regalare un viaggio nella musica che coinvolge chiunque lo ascolti. Dall’altro invece c’è Marco Castoldi, sempre più al centro del gossip, delle polemiche, delle accuse. Eppure è il primo che vedremo oggi, sabato 16 novembre 2019, in occasione di Una storia da cantare, in onda su Rai 1. Il programma dedicherà infatti la prima serata al grande Fabrizio De Andrè e scegliere di invitare Morgan come ospite, fra tanti altri, non poteva che essere la scelta più azzeccata. “Un manuale d’istruzione contro l’ipocrisia”, ha dichiarato sul cantautore genovese a Il Messaggero. “De Andrè è un punto di vista sul mondo, un punto di vista che noi non avremo spontaneamente. Una prospettiva che non avremmo guardato se non ci fosse stata proprio la chiave di De Andrè. Pensa quando canta, capisci subito dove guarda”, aggiunge. Un artista contemporaneo per Morgan, un poeta immortale che nasce nel mondo forse ogni 300 anni. Fra i meriti che riconosce a Faber, la capacità di non entrare mai nel personaggio e la volontà di non essere quasi mai protagonista. “Se Dante è il padre della lingua italiana, Fabrizio De Andrè è il padre della canzone italiana”, ha detto in occasione della pubblicazione di Tu che m’ascolti insegnami, il cofanetto antologico realizzato due anni fa con il benestare di Dori Ghezzi.

Morgan, sfratto e il terzo figlio in arrivo dalla nuova compagna

Lo sfratto, il terzo figlio in arrivo. Senza dubbio la vita di Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, è ricca di eventi fuori controllo, sia positivi che negativi. Negli ultimi giorni l’artista è finito di nuovo sotto ai riflettori mediatici per via di uno sfogo sui social, in cui ha confermato fra le altre cose la dolce attesa della compagna Alessandra Cataldo. “A Monza il tribunale ha sfrattato una donna incinta”, scrive in un lungo post su Instagram e sul suo sito ufficiale, parlando dello sfratto ricevuto e della perdita della casa. “Io e la mia compagna convivevamo da cinque anni nella casa di Monza”, continua, “l’unica casa che possedevo e che mi ero comprato pagandola quasi un milione di euro in quindici anni di lavoro”. Non solo un’abitazione, un nido d’amore, ma anche focolare per l’estro creativo di Morgan, per il suo studio di registrazione. Ricca di ricordi, come la crescita della primogenita Anna Lou, nata dalla sua relazione con Asia Argento. Non si definisce però un artista Castoldi, quanto “un artigiano che lavora nel suo laboratorio”. A nulla però è servito far valere la sua verità, trasmettere quel grande valore artistico che ha attribuito alla sua casa/museo. L’immobile però è stato venduto all’asta a chi se l’è aggiudicato a prezzo stracciato. “L’avvoltoio”, dice Morgan, “uno squilibrato, ha delle ragioni perverse dettate da mitomania”, in aggiunta ad altre personali che riguardano proprio il cantautore in via diretta.

